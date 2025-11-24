Pronostico Marsiglia-Newcastle: c’è la legge dei grandi numeri

Marsiglia-Newcastle è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Lo spettacolo è assicurato. Per vari motivi. Il principale è quello che entrambe le formazioni stanno bene e vengono da vittorie straordinarie: il Marsiglia sul campo del Nizza per 5-1, il Newcastle in casa contro il Manchester City che ha prepotentemente rilanciato in classifica le ambizioni della truppa di Howe.
Sono solamente due i precedenti in manifestazioni Uefa: una semifinale dell’attuale Europa League con un Marsiglia vincente in casa dopo lo zero a zero in Inghilterra. Parliamo di oltre vent’anni fa, quindi fa poco testo. Mentre, fa testo, la questione che riguarda la squadra di De Zerbi che nelle ultime 12 partite giocate contro formazioni inglesi non ha mai vinto e, dal proprio canto, i bianconeri hanno perso solamente due volte negli ultimi 9 incroci contro formazioni francesi in Europa. Un segnale anche questo da tenere in assoluta considerazione.
Tornando poi al titolo, alla legge dei grandi numeri, possiamo dire che nessuna delle ultime 24 partite del Marsiglia nella fase a gironi di Champions League si è chiusa in pareggio. E, l’ultima X, risale al 2011 proprio contro una formazione inglese, l’Arsenal. Vedendo il momento di forma e vedendo la qualità delle due squadre, evidente che stavolta possa davvero venire fuori una situazione del genere. Ma non solo, crediamo che possa venire fuori anche altro. E ve lo diciamo sotto.
Il pronostico
Pareggio insomma, ma a differenza di quanto successo l’ultima volta per il Marsiglia, dovrebbe arrivare con almeno un gol per squadra. Questa cosa la crediamo sicura quindi, per chi non volesse rischiare, il segno GOL ci pare davvero garantito.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Newcastle
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Gomes, Paixao; Aubameyang.
NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Botman, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes.