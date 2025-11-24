Pronostico Galatasaray-Union Saint-Gilloise: volano in testa

Galatasaray-Union Saint-Gilloise è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nove punti in tre partite non sono cosa da poco. Il Galatasaray fa sul serio e ha una squadra che può togliersi diverse soddisfazioni in questa Champions League. Non solo ha un attaccante che segna sempre e che come sappiamo era stato cercato prima di tornare in Turchia dalle big europee (che non ci sarà per infortunio), ma ha anche preso dei giocatori in estate che possono fare la differenza.
Quella in programma nel tardo pomeriggio di martedì a Istanbul sarà il primo incrocio tra queste due squadre in manifestazioni Uefa. E i turchi padroni di casa hanno un grande obiettivo, quello di vincere per la prima volta in Champions League quattro volte di fila. Non dovrebbe essere difficile contro un Union Saint-Gilloise che, di punti in classifica ne ha tre. Ma non è questo il dato da sottolineare che riguarda gli ospiti, ma quello difensivo, visto che parliamo della seconda peggiore difesa di tutto il torneo con 12 gol subiti. Solo l’Ajax ha fatto peggio.
La differenza non la farà Osimhen che ha un problema ai flessori e non sarà del match. Ma se non gioca lui in campo ci andrà quasi sicuramente Mauro Icardi, un altro che conosciamo bene e che la porta la vede come pochi in giro per il Mondo. Insomma, per un paio d’ore, almeno, sarà primato in Champions.
Come vedere Galatasaray-Union Saint-Gilloise in diretta tv e in streaming
La sfida Galatasaray-Union Saint-Gilloise è in programma martedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
Le probabili formazioni di Galatasaray-Union Saint-Gilloise
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Unyay, Bardakci, Sanchez, Karatas; Torreira, Gundogan; Sane, Sara, Sallai; Yilmaz.
UNION SAINT-GILLOISE (3-4-1-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Patris, Schoofs, Zorgane, Khalaily; Rodriguez; Akinpelu, van de Perre.