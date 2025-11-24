Pronostico Bodø/Glimt-Juventus: Spalletti non sbaglia

Bodø/Glimt-Juventus è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Non si sono mai incontrate nella storia queste due formazioni. Un inedito, insomma, per la Juventus che è chiamata a togliere la X dei propri risultati ed è chiamata assolutamente ad una vittoria se vuole rimanere in corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta.
Spalletti non è ancora riuscito da quando ha preso il posto di Tudor a cambiare non solo i risultati che hanno portato all’esonero del croato, ma anche a dare una propria identità a questa squadra. Una Juve che anche se passa in vantaggio non riesce a gestire il risultato. Una Juve che non è quella che tutti noi abbiamo conosciuto nel corso degli anni. Ma che non è la stessa da diverso tempo. In un altro momento parleremmo sicuramente di una gara indirizzata e a senso unico. Ma il Bodo, che sa come si battono le squadre italiane – sia Roma che Lazio sono cadute da quelle parti – non è un ostacolo semplice. Anzi. E, inoltre, questa squadra ha vinto le ultime quattro partite casalinghe che ha giocato in qualche manifestazioni Uefa contro formazioni italiane.
La Juve, che adesso sarebbe anche fuori dalle prime 24, quelle che vanno avanti, deve per forza vincere e ha comunque le carte in regola per poterlo fare. Il primo obiettivo è questo, poi arriva il secondo: i bianconeri sono a soli due gol dal diventare la prima squadra italiana a raggiungere i 500 gol in Coppa dei Campioni/Champions League. Le motivazioni, insomma, non mancano proprio.
Il pronostico
I risultati arrivati in precedenza costringono la Juventus a vincere, ribaltando anche quelli che sono i risultati che il Bodo ha piazzato contro formazioni italiani. Match da almeno un gol per squadra quasi sicuramente, ma la vittoria ospite crediamo che in questa serata non possa essere messa in discussione.
Le probabili formazioni di Bodø/Glimt-Juventus
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjvold, Nielsen, Bjortuff, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Auklend, Hogh, Hauge.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.