Pronostico Sassuolo-Pisa: nella storia non è mai successo

Sassuolo-Pisa è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Con tre punti il Sassuolo di Fabio Grosso se ne andrebbe ad una sola lunghezza dalla Juventus. Clamoroso il cammino dei neroverdi fino al momento, ma quando si hanno dei giocatori di qualità in tutti i reparti è normale che anche i risultati arrivino.

Certo, poi serve anche altro. Ma è evidente che gli emiliani, anche abituati a giocare in Serie A visti i trascorsi degli anni passati, siano una spanna superiore rispetto ad un Pisa che solamente poche settimane fa è riuscito a prendersi una vittoria, la prima della propria stagione. Gilardini c’è da dirlo sta sicuramente lavorando bene in Toscana, ma poi la qualità della rosa – e torniamo al discorso di prima – è quella che è, con poche possibilità poi, soprattutto a gara in corso, di trovare delle soluzioni per cambiare il destino di una partita.

Ma cosa non è mai successo nella storia? Non sono tantissimi i confronti tra queste due squadre, ma mai il Sassuolo quando ha giocato in casa ha perso contro il Pisa. Un segnale, che verrà rispettato anche nella serata di lunedì.

Come vedere Sassuolo-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Pisa, in programma lunedì alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Sassuolo è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Sassuolo vincente anche per via dei problemi offensivi del Pisa che difficilmente riuscirà a trovare il gol durante il match. In ogni caso neroverdi ampiamente favoriti. E vincenti.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Pisa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris; Tramoni, Moreo; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0