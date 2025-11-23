Pronostici Ligue 1 23 novembre: doppia chance esterna ad alta quota e non solo

Ligue 1, nelle zone alte della classifica Lione e Lille devono evitare ulteriori smottamenti dopo le sconfitte rimediate prima della sosta. Metz a caccia di un’altra impresa.

Questa, sulla carta, sembra essere un turno favorevole per il Lione di Paulo Fonseca, alla ricerca di una vittoria che manca da quattro gare, tra coppe e campionato. Prima della sosta i Gones avevano dato vita ad un match dalle mille emozioni con i campioni di Francia e d’Europa del PSG: cinque gol complessivi (2-3), con la doccia fredda – anzi, gelata – del sigillo di Joao Neves al quinto minuto di recupero. Nelle due giornate precedenti, invece, il Lione non era andato al di là di due pareggi nelle trasferte con Paris FC e Brest, per poi arrendersi 2-0 al Betis in Europa League.

Contro il fanalino di coda Auxerre, reduce da quattro sconfitte di fila e con il peggior attacco della Ligue 1, non sono ammessi passi falsi per evitare di rimanere attardati nella corsa all’Europa, che anche quest’anno si preannuncia molto equilibrata. Fonseca, tuttavia, deve fare i conti con una delle infermerie in assoluto più affollate del massimo campionato francese: Morton e Tagliafico sono squalificati, Nuamah non è ancora a disposizione e tra gli indisponibili figurano pure due punti fermi come Fofana e Sulc. Con tutte queste assenze non sarà semplice, per il Lione, fare bottino pieno contro un Auxerre che va disperatamente a caccia di punti salvezza. Sì, quello dei Diplomats non è propriamente un attacco prolifico ma di fronte a una difesa che nelle ultime quattro partite ha subito 8 reti anche gli uomini di Christophe Pelissier, a secco di gol da ben quattro turni, potrebbero sbloccarsi.

Le previsioni sulle altre partite

È in cerca di riscatto anche il Lille, altra squadra che prima della sosta aveva frenato bruscamente perdendo 2-0 a Strasburgo. Un ko doloroso, perché ha permesso proprio agli alsaziani di scavalcare i Dogues in classifica, scivolati al quinto posto.

Gli uomini di Bruno Genesio per voltare pagina contano sul fattore campo, dove in questo campionato hanno perso solo una volta in sei partite e soprattutto dove nelle ultime due hanno segnato 7 gol complessivi subendone al contempo soltanto uno. Il neopromosso Paris FC è imprevedibile e vive una situazione di classifica abbastanza tranquilla, ma è arduo ipotizzare un colpaccio dei capitolini, che tra l’altro non hanno mai battuto il Lille in gare ufficiali.

Match di difficile lettura invece quello tra Tolosa e Angers, due squadre situate nella parte destra della classifica ma, per ora, lontane dalla zona rossa: un punto potrebbe far comodo a entrambe.

La sorpresa del giorno, infine, arriverà verosimilmente da Brest, dove il Metz, strepitoso nell’ultimo mese con tre vittorie di fila (Lens, Nantes e Nizza), ha buone possibilità di evitare quantomeno la sconfitta.

Ligue 1: possibili vincenti

Metz o pareggio (in Brest-Metz)

Lille (in Lille-Paris FC)

La partita da almeno tre gol complessivi

Auxerre-Lione

Ligue 1: la partita da almeno un gol per squadra

Auxerre-Lione

La partita da meno di tre gol complessivi

Tolosa-Angers

