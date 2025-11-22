Pronostico Verona-Parma: l’obiettivo è uno solo

Verona-Parma è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Piange la classifica di Verona e Parma: otto punti per gli ospiti, sei per i padroni di casa. Sì, poche possibilità di sbagliare nonostante siamo ancora nella prima fase di stagione.

I numeri ci dicono che parliamo dei due peggiori attacchi del campionato. Il Verona ha esultato solamente sei volte in questa stagione e, una volta sola in più lo hanno fatto i ducali di Cuesta. Proprio il nuovo tecnico della A, il più giovane del campionato, ha già capito che per raggiungere la salvezza deve per forza di cose cambiare il suo atteggiamento tattico. Ha già abbandonato la difesa a quattro e si è messo a tre dietro. Alla fine contano solo i risultati.

E in una partita del genere, dove la paura è sempre padrona – lo sappiamo che in Italia c’è sempre questa mentalità – crediamo fortemente che il pareggio sia il risultato più probabile. Altamente probabile. Parliamo infatti di due squadre che soprattutto per via della classifica hanno assoluto bisogno di muovere la classifica. Due squadre che vogliono punti e che alla fine, di conseguenza, si potrebbero anche accontentare.

Il pronostico

La troppa paura di perdere farà da padrona. Entrambe muoveranno la classifica con un pareggio che davvero sembra scritto.

Le probabili formazioni di Verona-Parma

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Trollo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0