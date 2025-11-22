Pronostico St. Pauli-Union Berlino: c’è una sola cosa assicurata

St. Pauli-Union Berlino è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: formazioni e pronostico

Due squadre che avrebbero bisogno di punti, come tutte, per raggiungere i propri obiettivi. Certo, soprattutto i padroni di casa, che sono quasi in fondo alla classifica, vorrebbero muoverla. Ma non sappiamo se il St. Pauli ci riuscirà.

Sono sette le sconfitte di fila in campionato per questa formazione. Un numero altissimo che ha messo in discussione le certezze – comunque poche – che questa formazione era riuscita a trovare nell’avvio di campionato. Si sa, adesso in ballo non c’è solo la questione fisica ma soprattutto quella mentale che rischia di essere davvero importante per una formazione che come unico e solo obiettivo la salvezza. Ma per fare punti serve fiducia nei propri mezzi e in questo momento, il St. Pauli, non ne ha.

Viene da due pareggi, invece, l’Union Berlino. E la classifica è rassicurante, almeno per il momento, pesando al futuro. Una squadra che vorrebbe trovare la vittoria esterna che manca da oltre due mesi – sul campo del Francoforte – e che ha ottime possibilità di farlo per un motivo preciso: la difesa del St. Pauli è la seconda peggiore della Bundesliga e concede la media di due gol a partita. Con questi numeri, quindi, la certezza è solo una.

Come vedere St. Pauli-Union Berlino in diretta tv e streaming

St. Pauli-Union Berlino è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Union Berlino è quotata 2.95 Goldbet e Lottomatica e a 2.90 su Snai.

Il pronostico

Più che sul colpo esterno che, comunque, ci può assolutamente stare, la certezza della quale vi parlavamo prima riguarda la serie possibilità che questo match possa regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di St. Pauli-Union Berlino

ST. PAULI (3-4-3): Vasilji; Wahl, Smith, Mets; Pyrka, Sands, Fujita, Oppie; Metcalfe, Kaars, Pereira Lage.

UNION BERLINO (3-3-2-2): Ronnow; Doekhi, Wuerfleld, Leite; Haberer, Khedira, Rothe; Kemlein, Schafer; Burke, Ansah.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3