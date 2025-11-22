Pronostico Cagliari-Genoa: finisce come le ultime due volte

Cagliari-Genoa è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sono sette le partite consecutive senza vittoria per il Cagliari di Pisacane che sì, prima della sosta, ha comunque portato a casa un risultato positivo con il buon pareggio sul campo del Como. Serve la svolta, adesso, anche immediata, per non complicare la classifica.

Una classifica invece bella impicciata per il Genoa di Daniele De Rossi che ha iniziato con un pareggio interno contro la Fiorentina questa nuova avventura in panchina e, dopo aver scontato la squalifica (presa proprio a Genoa il giorno precedente all’esonero dalla Roma) tornerà ad essere vicino ad una squadra. Il carattere che DDR ha sempre avuto in campo, si è immediatamente visto nel corso dei primi novanta minuti di gestione e, ora che ha avuto anche un paio di settimane piena per lavorare, la sensazione è che il Genoa sia ulteriormente in crescita.

I problemi di queste due squadre, fino al momento, sono da ricercare nel reparto avanzato: entrambe hanno segnato davvero poco (9 gol i padroni di casa, 8 gli ospiti) e subito un po’ tanto. La partita, che mette in palio dei punti davvero pesanti, potrebbe o essere decisa da un episodio oppure potrebbe finire come le ultime due volte. E noi propendiamo per questa seconda soluzione.

Come vedere Cagliari-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Cagliari-Genoa, in programma sabato alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

E com’è finita le ultime due volte? Con un pareggio. Ed è questo, pure oggi, il risultato più probabile per questo match. Prima, inoltre, vi abbiamo anche parlato di un possibile episodio. Quindi anche il NO GOL è una quota che si potrebbe sfruttare.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Borrelli, Esposito.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Carboni, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0