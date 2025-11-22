Pronostico Auxerre-Lione: la rinascita dopo la sosta

Auxerre-Lione è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Due pareggi e due sconfitte prima della sosta. Il Lione deve cercare la rinascita dopo la sosta e, andando a vedere la classifica, crediamo non ci possano essere dubbi su chi si prenderà questo match.
La squadra di Paulo Fonseca è a quota 20, a ridosso di quelle che andrebbero in Europa il prossimo anno (al momento la differenza reti premia le altre squadre) e vuole cercare di rientrare, ovviamente, nelle zone che contano. L’Auxerre invece – che viene da 4 sconfitte di fila senza nemmeno segnare un gol – è ultimo in classifica, con soli sette punti presi fino al momento, e con una situazione davvero difficile. Ora, la salvezza ancora sarebbe lì a portata di mano, ma servirebbe un risultato positivo per ridare fiducia e speranza. Ma non ci pare proprio possibile che questo possa succedere nel pomeriggio di domenica.
Negli ultimi cinque incroci, inoltre, l’Auxerre contro il Lione ha vinto solamente una volta. E parliamo anche di una squadra, quella che giocherà in casa, che aveva pure una rosa diversa, sicuramente superiore a quella che stiamo vedendo in questa annata. Insomma, ci pare tutto apparecchiato per una vittoria ospite.
Il pronostico
Detto dei problemi offensivi dell’Auxerre che si sono manifestati nel corso delle ultime uscite, crediamo che il Lione possa portare a casa il match: alla luce delle tante assenze dei Gones, però, non è da escludere che l’attacco dei padroni di casa riesca a sbloccarsi. Del resto, la squadra di Fonseca ha subito 8 gol nelle ultime quattro gare e dietro sta facendo fatica.
Le probabili formazioni di Auxerre-Lione
AUXERRE (4-3-3): Leon; Senaya, Sierralta, Akpa, Oppegard; Owusu, Matondo, Danoi; Casmir, Namaso, Sinayoko.
LIONE (4-2-3-1): Greif; Kluivert, Mata, Niakhate, Barisic; Tessman, Karabec; Maitland-Niles, Merah, Moreira; Ghezzal.