Pronostico Auxerre-Lione: la rinascita dopo la sosta

Auxerre-Lione è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Due pareggi e due sconfitte prima della sosta. Il Lione deve cercare la rinascita dopo la sosta e, andando a vedere la classifica, crediamo non ci possano essere dubbi su chi si prenderà questo match.

La squadra di Paulo Fonseca è a quota 20, a ridosso di quelle che andrebbero in Europa il prossimo anno (al momento la differenza reti premia le altre squadre) e vuole cercare di rientrare, ovviamente, nelle zone che contano. L’Auxerre invece – che viene da 4 sconfitte di fila senza nemmeno segnare un gol – è ultimo in classifica, con soli sette punti presi fino al momento, e con una situazione davvero difficile. Ora, la salvezza ancora sarebbe lì a portata di mano, ma servirebbe un risultato positivo per ridare fiducia e speranza. Ma non ci pare proprio possibile che questo possa succedere nel pomeriggio di domenica.

Negli ultimi cinque incroci, inoltre, l’Auxerre contro il Lione ha vinto solamente una volta. E parliamo anche di una squadra, quella che giocherà in casa, che aveva pure una rosa diversa, sicuramente superiore a quella che stiamo vedendo in questa annata. Insomma, ci pare tutto apparecchiato per una vittoria ospite.

Come vedere Auxerre-Lione in diretta tv e in streaming