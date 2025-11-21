Pronostico Wolverhampton-Crystal Palace: niente scossone dopo l’esonero

Wolverhampton-Crystal Palace è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sarà la prima in panchina per Edwards: il Wolverhampton, formazione ultima in classifica con soli due punti fatti in undici partite, ha deciso di cambiare allenatore durante la sosta. Ma lo scossone tanto atteso non ci sarà. Almeno nell’immediato.

Il rischio di diventare l’ottava squadra nella storia del campionato a non vincere nel corso delle prime dodici partite è altissimo, perché si presenta un Crystal Palace che in generale sta bene, che ha fortificato i propri pensieri e le proprie ambizioni con i due trofei vinti nel corso degli ultimi mesi, e che vuole iniziare a rimanere in pianta stabile tra le squadre importanti della Premier League.

Sì, lo sappiamo perché è successo varie volte: quando una squadra ultima in classifica cambia il proprio tecnico una piccola scintilla si accende sempre. Ma stavolta la situazione dei Wolves è davvero troppo complicata. Non vincere mai non aiuta in nessun modo nemmeno mentalmente a tirarsi fuori da una situazione complicata e le quindici gare di fila senza vittorie, considerando anche quelle dello scorso anno, sono un segnale troppo importante, almeno per noi, da non tenere in considerazione. Quindi sotto vi diciamo il nostro pronostico.

Il pronostico

La vittoria esterna di un Palace in enorme fase di crescita ci sta, eccome. Per i Wolves, invece, arriverà il record negativo del quale vi abbiamo parlato prima.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Crystal Palace

WOLVERHAMPTON (5-3-2): Johstone; Tchatchoua, Bueno, Kreici, Toti, Hugo Bueno; Bellagarde, Andre, Joao Gomes; Larsen, Hwang.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Kamada; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2