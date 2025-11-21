Pronostico Udinese-Bologna: stavolta salta la costante

Udinese-Bologna è una partita della dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dieci risultati utili di fila – ultima sconfitta al debutto in Europa League – e una classifica che si è fatta clamorosamente interessante per il Bologna di Vincenzo Italiano che, ormai, non può essere considerata una sorpresa del nostro campionato.

Gli emiliani ormai da un paio di anni a questa parte sono una vera e propria certezza e possono davvero vincere contro chiunque. L’affermazione arrivata contro il Napoli prima della sosta ha sicuramente alzato il livello di autostima di una squadra che sogna in grande e che ha tutte le carte in regola per prendersi un posto in Champions. L’Udinese vista a Roma prima della sosta, invece, è apparsa una squadra scarica. Sì, adesso c’è stato lo stop e quindi molti hanno ricaricato le batterie, ma i problemi per i friulani sono soprattutto davanti. Manca un attaccante vero, uno in grado di colpire anche se arrivano pochi palloni. A differenza degli ospiti che con Castro hanno trovato un uomo del genere.

Gli ultimi incroci tra queste due formazioni sono stati una costante: tre pareggi. Stavolta però il banco potrebbe saltare perché adesso il Bologna vuole andare a vincere a Udine sapendo comunque che sarà una gara difficile. La partita si potrebbe decidere soprattutto se il Bologna riuscisse a mantenere alto il livello di attenzione dietro. Perché un gol, prima o poi, riuscirà quasi sicuramente a trovarlo.

Come vedere Udinese-Bologna in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Da considerare il colpo esterno del Bologna per quello che vi abbiamo raccontato in precedenza. I problemi offensivi dell’Udinese potrebbero essere decisivi.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Zortea, Heggen, Lucumi, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2