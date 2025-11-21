Pronostico Leeds-Aston Villa: il fattore decisivo

Leeds-Aston Villa è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite per il Leeds: undici punti in classifica e poco sopra la zona rossa. E nel corso degli ultimi sette incontri contro l’Aston Villa una gioia non è mai arrivata.

Una squadra forte quella ospite che fino ad oggi di punti ne ha conquistati diciotto e che si trova a ridosso delle zone nobili invece della graduatoria di Premier League con ottime possibilità – così come succede da un paio di anni a questa parte – di rientrare alla fine dell’anno nelle zone europee. Prima della sosta la formazione ospite stava vivendo un importante momento di forma: tre vittorie nelle ultime quattro gare – anche in Europa League – e soprattutto senza prendere gol. Nemmeno contro il Manchester City, caduto al Villa Park per uno a zero. Parliamo infatti della terza miglior difesa della Premier (dieci reti subite in totale) che giocherà contro quello che è uno dei peggiori attacchi (10 gol totali). Insomma, ci pare una partita abbastanza indirizzata anche per i numeri che l’accompagnano.