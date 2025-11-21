Pronostico Leeds-Aston Villa: il fattore decisivo

Leeds-Aston Villa è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Una sola vittoria nelle ultime cinque partite per il Leeds: undici punti in classifica e poco sopra la zona rossa. E nel corso degli ultimi sette incontri contro l’Aston Villa una gioia non è mai arrivata.
Una squadra forte quella ospite che fino ad oggi di punti ne ha conquistati diciotto e che si trova a ridosso delle zone nobili invece della graduatoria di Premier League con ottime possibilità – così come succede da un paio di anni a questa parte – di rientrare alla fine dell’anno nelle zone europee. Prima della sosta la formazione ospite stava vivendo un importante momento di forma: tre vittorie nelle ultime quattro gare – anche in Europa League – e soprattutto senza prendere gol. Nemmeno contro il Manchester City, caduto al Villa Park per uno a zero. Parliamo infatti della terza miglior difesa della Premier (dieci reti subite in totale) che giocherà contro quello che è uno dei peggiori attacchi (10 gol totali). Insomma, ci pare una partita abbastanza indirizzata anche per i numeri che l’accompagnano.
Come vedere Leeds-Aston Villa in diretta tv e in streaming
La sfida Leeds-Aston Villa è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dell’Aston Villa è quotata 2.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.90 su GoldBet e Lottomatica e 1.90 su Snai.
Il pronostico
Il fattore decisivo, quindi, è la difesa. E l’Aston Villa dentro un match con una sola squadra a segno dovrebbe anche riuscire a prendersi una vittoria importantissima per il proprio cammino.
Le probabili formazioni di Leeds-Aston Villa
LEEDS (4-1-4-1): Lucas Perri; Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson; Ampadu; Aaronson, Longstaff, Stach, Okafor; Nmecha.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.