Pronostici Serie B 22 novembre: successo esterno ad alta quota

Serie B: una delle grandi favorite della vigilia, il Palermo, continua a deludere. I rosanero fanno visita all’Entella, imbattuta tra le mura amiche. A Bari arriva il Frosinone.

In Serie B continua a tenere banco il caso Palermo. I rosanero avevano iniziato la stagione tra mille aspettative ma dopo 12 giornate si ritrovano al sesto posto, a -6 dal secondo. Da ottobre in poi hanno ottenuto solamente due vittorie in sei giornate, parziale in cui hanno incassato ben sei sconfitte. Bottino troppo misero per una squadra che in estate non ha badato a spese, arruolando un tecnico che è ormai diventato uno specialista delle promozioni dalla B alla A come Pippo Inzaghi.

Prima della sosta i siciliani si sono arresi alla Juve Stabia, castigati 1-0 da un gol di Cacciamani, rimanendo pure in 10 per l’espulsione di Ranocchia nel finale.

Un’altra prestazione deludente, in particolar modo dal punto di vista realizzativo. Il problema principale di questo Palermo sembra essere proprio l’attacco, il secondo meno prolifico (15 reti) tra le squadre che, al momento, occupano i primi dieci posti della classifica. Il club di proprietà del City Group non è stato in grado finora di sfruttare il potenziale di Joel Pohjanpalo: l’attaccante finlandese, un vero lusso per la categoria, è difatti fermo a quota 4 gol.

Continuando di questo passo, il rischio è quello di perdere ulteriore terreno nei confronti delle prime due. In questo weekend gli uomini di Inzaghi faranno visita alla Virtus Entella, temibile neopromossa che sta provando a costruire la salvezza davanti al proprio pubblico. I liguri zoppicano in trasferta ma in casa sono quinti per rendimento e non hanno ancora perso una partita (3 vittorie e altrettanti pareggi). Tuttavia, il primo ko interno potrebbe arrivare contro i rosanero, che nei due precedenti contro il club di Chiavari hanno sempre portato a casa i tre punti. Un altro passo falso innalzerebbe il livello di tensione nell’ambiente Palermo ed è un qualcosa che Inzaghi non può proprio permettersi.

Le previsioni sulle altre partite

Dopo aver fermato il Modena nell’ultimo turno, il Frosinone di Massimiliano Alvini tenterà di restare ai vertici (i ciociari sono quarti) nella sfida del San Nicola contro il Bari che chiude il menù del sabato di Serie B. I Galletti, che devono recuperare ancora la partita con la Juve Stabia) si sono allontanati dalla zona playout grazie ai due successi di fila con Mantova e Cesena ed al pari con lo Spezia.

Fabio Caserta si è scrollato di dosso un po’ di pressione ma rimane sotto esame: non sarà semplice evitare la sconfitta con quella che fino a questo momento è stata una delle migliori squadre del campionato. Prevediamo grande equilibrio, invece, in Carrarese-Reggiana, due squadre separate da un solo punto (sono davanti gli emiliani) che ambiscono ai playoff. Gli apuani hanno un po’ rallentato nelle ultime uscite – due sconfitte e un pari – ma neppure i granata stanno correndo. Un pareggio con gol non sarebbe una sorpresa. In quella zona di classifica c’è anche l’Empoli, che nella trasferta di Avellino va a caccia di continuità dopo il ritorno al successo nella soffertissima sfida con il Catanzaro, battuto nonostante l’inferiorità numerica. Chiudiamo con il derby veneto tra Padova e Venezia. A secco di vittorie in trasferta, i lagunari pur essendo più forti potrebbero faticare all’Euganeo in una partita molto sentita da entrambe le tifoserie: lo spettacolo potrebbe latitare.

Serie B: possibili vincenti

Frosinone o pareggio (in Bari-Frosinone)

Palermo (in Virtus Entella-Palermo)

Le partite da almeno due gol complessivi

Carrarese-Reggiana

Virtus Entella-Palermo

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Avellino-Empoli

La partita da meno di tre gol complessivi

Padova-Venezia

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 2.55 su Goldbet e Lottomatica e a 2.50 su Snai. Il segno “Under 2.5” in Padova-Venezia è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

