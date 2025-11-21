Pronostici Bundesliga 22 novembre ore 15:30: in questa partita si segna sempre tantissimo

Bundesliga: il Bayern Monaco è pronto a riprendere la sua corsa dopo il pareggio di Berlino, prima volta in stagione in cui i bavaresi non sono riusciti a vincere.

Due settimane fa un gol del solito Kane in pieno recupero ha evitato la prima sconfitta stagionale del Bayern Monaco. A Berlino la corazzata di Vincent Kompany si è dovuta accontentare di un pari (2-2) contro un Union che ora può vantarsi del fatto di aver fermato, per la prima volta da quando è iniziato il campionato, una squadra che da agosto in poi non ne ha sbagliate praticamente nessuna, che fosse Bundesliga, coppa nazionale o Champions League. E che sembrava davvero invincibile.

Fortunatamente per il Bayern Monaco, però, le altre non ne hanno approfittato. Il Lipsia ha perso in casa dell’Hoffenheim, mentre il Borussia Dortmund è stato fermato a sorpresa dall’Amburgo. I bavaresi continuano dunque a dominare quasi incontrastati, con sei punti di vantaggio sulla seconda. Ed in questa giornata sono pronti a riprendere la loro marcia nel match casalingo con il Friburgo.

Decimi in classifica, gli uomini di Julian Schuster sono rimasti imbattuti nelle ultime quattro partite tra coppe e campionato ma non battono i campioni di Germania in carica addirittura dal 2015 (escludendo il successo in coppa nazionale del 2023).

Improbabile, quindi, che il Bayern compia un altro passo falso, per di più davanti al proprio pubblico, dove finora ha sempre e solo vinto. Impegno più complicato per il Borussia Dortmund, che nell’ultima giornata ha fallito il sorpasso nei confronti del Lipsia secondo. I gialloneri se la vedranno con lo Stoccarda, appaiato proprio alla squadra di Niko Kovac a quota 21 punti. Gli Svevi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite e saranno tutt’altro che accomodanti. Tra l’altro i biancorossi sono diventati una bestia nera per il Dortmund, che contro di loro ha perso gli ultimi cinque confronti e non vince da tre anni. Occhio al numero di gol, dal momento che questa sfida in Bundesliga è sempre stata molto prolifica (solo in Bayern Monaco.Werder Brema si è segnato di più).

Le previsioni sulle altre partite

L’altra big impegnata in questo sabato pomeriggio è il Bayer Leverkusen. Le Aspirine dopo un avvio deludente e caotico (via ten Hag e dentro Hjulmand) si stanno rimettendo in carreggiata e adesso sono a ridosso del quartetto di testa.

Il Bayer Leverkusen aveva salutato il campionato con uno schiacciante 6-0 contro l’Heidenheim ed ha le carte in regola per puntare nuovamente all’intera posta in palio in casa del Wolfsburg, appena un punto sopra la zona rossa dopo l’ennesima sconfitta a Brema.

I biancoverdi due settimane fa hanno esonerato l’allenatore Paul Simonis arruolando al suo posto Daniel Bauer. Esordio complicato per lui contro un Leverkusen in ascesa ma ci aspettiamo una minima reazione da parte dei Lupi, che verosimilmente riusciranno a segnare almeno una rete. Il programma delle 15:30 si chiude con due scontri salvezza. Il Borussia Monchengladbach, rimessosi in moto grazie alle due vittorie di fila con St. Pauli e Colonia, eviterà certamente la sconfitta in casa del fanalino di coda Heidenheim. Più equilibrio invece in Augsburg-Amburgo.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Heidenheim-Borussia Monchengladbach)

Amburgo o pareggio (in Augsburg-Amburgo)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayern Monaco-Friburgo

Heidenheim-Borussia Monchengladbach

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Wolfsburg-Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund-Stoccarda

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Borussia Dortmund-Stoccarda è quotato a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Heidenheim-Borussia Monchengladbach è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

