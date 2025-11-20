Pronostico Rennes-Monaco: terza volta di fila

Rennes-Monaco è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Rennes e Monaco sono divise in classifica da soli due punti a favore della squadra del Principato. Chiaro, insomma, che parliamo di un match da tripla.
Se da un lato, i padroni di casa, sono una squadra sicuramente costruita per cercare almeno un posto nelle coppe europee – anche l’Europa League, come al solito, va bene – gli ospiti dal proprio canto hanno una squadra che deve per forza di cose puntare ad un posto in Champions. Non solo per quelli che sono gli introiti, ma soprattutto per cercare di tenere alto l’onore di un club che nel corso degli anni ha perso sicuramente appeal.
Viene da due vittorie esterne il Monaco – una in campionato e l’altra in Champions – ma non è questo il punto sul quale andiamo ad appoggiare il nostro titolo. No, la terza volta di fila succederà in un altro caso. E sotto, nel nostro pronostico, vi andiamo a dire dove.
Come vedere Rennes-Monaco in diretta tv e in streaming
Rennes-Monaco è in programma sabato alle 19:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.70 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.43 su Lottomatica.
Il pronostico
La cosa certa andando a vedere i numeri che accompagnano queste due formazioni e andando a vedere pure, come spiegato, gli ultimi due precedenti, è che non mancheranno né i gol (almeno uno per squadra) e nemmeno l’over 2,5. Sì, si potrebbe pure giocare in combo questa soluzione, perché gli ospiti non solo per la classifica ma anche per la qualità della rosa rimangono leggermente favoriti. Una partita in cui dovrebbe finalmente tornare in campo Paul Pogba: per lui, chissà, la fine di un incubo.
Le probabili formazioni di Rennes-Monaco
RENNES (3-5-2): Samba; Jacquet, Roualt, Brassier; Merlin, Camara, Rongier, Cisse, Tamari; Lepaul, Meite.
MONACO (3-4-2-1): Kohn; Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Teze, Golovin, Coulibaly, Outtara; Akliouche, Minamino; Balogun.