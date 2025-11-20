Pronostico Nizza-Marsiglia: questa doppia chance è da monitorare

Nizza-Marsiglia è una partita valida per la tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Capolista per una notte. Sogna il temporaneo sorpasso in vetta il Marsiglia di Roberto De Zerbi, impegnato nell’anticipo di Ligue 1 a Nizza, uno dei tanti derby della Costa Azzurra (non il più sentito in assoluto). Con una vittoria in casa dei rossoneri, i Phocéens scavalcherebbero gli acerrimi rivali del PSG – in questo momento a +2 in classifica – che non scenderanno in campo prima di sabato nela sfida casalinga contro il Le Havre.

Il Marsiglia, nonostante qualche passo falso, sta disputando un gran campionato. Basta dare un’occhiata ai numeri, addirittura migliori di un PSG che in questi primi tre mesi è apparso decisamente meno “cannibale” rispetto alle stagioni precedenti, in cui a novembre aveva già messo un’ipoteca sul titolo. Stavolta non è così.

E sarà compito del Marsiglia cercare di mettere più pressione possibile ai campioni d’Europa in carica, sebbene il divario tra le due squadre resti molto ampio. Il grosso dei punti il Marsiglia li ha conquistati in casa, sfruttando il fattore Velodrome. Fuori invece gli uomini di De Zerbi appaiono meno efficaci e lo dimostra il fatto che le uniche tre sconfitte siano arrivate in trasferta. L’allenatore italiano mette nel mirino la terza vittoria consecutiva: prima della sosta la sua squadra si era scatenata contro il Brest, annichilito 3-0.

Per il Nizza, invece, non è affatto un momento felicissimo. Disastroso in Europa League – insieme agli scozzesi dei Rangers è l’unico a non aver totalizzato neanche un punto in quattro partite – il club rossonero nelle ultime settimane ha frenato bruscamente anche in campionato. Dopo la sconfitta al Parco dei Principi con il PSG, la truppa di Franck Haise si è arresa anche al Metz, scivolando al nono posto. Boga e compagni cercano conforto nel proprio pubblico: all’Allianz Riviera, almeno in Ligue 1, le cose sembrano andare molto meglio, se consideriamo che in casa il Nizza ha perso solo una volta (ed è imbattuto da agosto).

Come vedere Nizza-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nizza e Marsiglia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Questo Marsiglia ha le carte in regola per fare il colpaccio – l’ultimo risale al 2022 – ma occhio a non sottovalutare troppo un Nizza che ha avuto due settimane di tempo per preparare il derby e che in casa è decisamente più solido. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se i rossoneri riuscissero ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui probabilmente segneranno entrambe.

Le probabili formazioni di Nizza-Marsiglia

NIZZA (3-4-1-2): Diouf; Mendy, Bah, Oppong; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Diop; Boga, Carlos.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Weah, Pavard, Egan-Riley, Emerson Palmieri; Höjbjerg, Vermeeren; Greenwood, Angel Gomes, Paixão; Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1