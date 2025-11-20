Pronostico Mainz-Hoffenheim: il digiuno di vittorie continua

Mainz-Hoffenheim è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria ottenuta all’ultimo respiro in Conference League contro la Fiorentina non ha fatto da sprone per il Mainz, che prima della sosta ha incassato un’altra sconfitta – la settima in questa stagione – nel turno di Bundesliga. A Francoforte contro l’Eintracht i biancorossi sono capitolati dopo aver resistito per circa 80 minuti. Il gol di Doan ha spezzato il sogno degli uomini di Bo Henriksen di uscire imbattuti dal Deutsche Bank Park e di interrompere il digiuno di successi in campionato.

Il Mainz, infatti, non vince in campionato da settembre. Mentre in Conference è a punteggio pieno, in patria la situazione è diversa e bisognerà cambiare passo al più presto per non rimanere impantanati in zona retrocessione.

La classifica non lascia spazio ad interpretazioni: il Mainz è ultimo a pari punti con l’Heidenheim, dietro solamente per una questione di differenza reti. Nulla è compromesso, ma sarà davvero complicato ripetere quanto fatto nella passata stagione, quando i Nullfunfer a sorpresa riuscirono a rimanere per quasi tutto il campionato in zona Europa, conquistando infine una qualificazione alla Conference League oltremodo storica.

Nell’anticipo dell’undicesima giornata, alla Mewa Arena – ricordiamo che, insieme al Wolfsburg, il Mainz è l’unica squadra a non aver ancora vinto davanti al proprio pubblico – arriva lo scatenato Hoffenheim, reduce da ben quattro vittorie di fila. Nell’ultimo turno il club di Sinsheim si era preso pure lo scalpo del Lipsia (3-1), attualmente la seconda forza del torneo (e prima della sfida con l’Hoffenheim imbattuto da 8 turni), salendo a quota 19 punti in classifica, a -2 dalla zona Champions League. Sei vittorie in dieci partite per gli uomini di Christian Ilzer, una in meno rispetto a quelle ottenute nella scorsa stagione, chiusa a +3 sulla zona playout.

Come vedere Mainz-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida tra Mainz e Hoffenheim è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’appllicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.47 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La sosta è forse capitata nel momento giusto per una squadra in difficoltà come il Mainz. Ma è difficile, francamente, non stare dalla parte di un Hoffenheim che sta volando e che per la prima volta dopo 5 anni potrebbe tornare con i tre punti in tasca dalla Mewa Arena. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Mainz-Hoffenheim

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; da Costa, Maloney, Kohr; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Hollerbach.

HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Hranáč, Hajdari, Bernardo; Prömel, Avdullahu, Burger; Kramarić; Lemperle, Touré.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2