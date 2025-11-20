Pronostico Fulham-Sunderland: la fiducia paga e stravolge tutto

Fulham-Sunderland è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Fulham si trova un solo punto sopra la zona retrocessione ma, nonostante questo, alcune indiscrezioni di mercato hanno riportato una totale fiducia nei confronti dell’allenatore Marco Silva al quale, si dice, sarebbe anche stato proposto il rinnovo di contratto.

Vedremo se andrà a finire così, di certo questo Fulham ha le qualità e le carte in regola per tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata. Gli uomini ci sono e il tecnico è sicuramente importante. Il Sunderland è la squadra rivelazione di questo inizio di Premier League, forte di un quarto posto in classifica – uno in meno del Chelsea – che fa sognare i tifosi. Ma lo sappiamo tutti che le qualità di questo club non sono quelle che possono far continuare questa striscia. Prima o poi il momento negativo arriverà e i due pareggi prima della sosta (soprattutto quello contro l’Everton in casa) hanno mandato un segnale. Sì, poi dopo è arrivato quello con l’Arsenal, sempre in casa, ma qualcosa non gira così alla perfezione.

Un momento, quindi, del quale il Fulham nel potrebbe approfittare e poi c’è da sottolineare che questa sia la partita dopo la sosta che è sempre un grosso punto interrogativo. La fiducia, quindi, nei confronti di un allenatore – quello dei padroni di casa – potrebbe ripagare con un risultato clamoroso.

Come vedere Fulham-Sunderland in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Sunderland è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Molto interessante su tutti i bookmaker la quota del GOL: altissima secondo il nostro parere. Crediamo, infine, che il Fulham da questo match possa iniziare la propria risalita.

Le probabili formazioni di Fulham-Sunderland

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; King, Berge; Wilson, Iwobi, Kevin; Jimenez.

SUNDERLAND (5-4-1): Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava; Traore, Xhaka, Sadiki, Le Fee; Isidor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1