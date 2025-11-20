Pronostico Colonia-Eintracht Francoforte: salta l’aggancio

Colonia-Eintracht Francoforte è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il settimo posto in classifica non è il massimo, almeno per ora, per l’Eintracht Francoforte, una squadra costruita per cercare ovviamente un piazzamento europeo che al momento non c’è. C’è, però, del tempo ancora per cercarlo e questa squadra ha la possibilità reale di prenderselo da qui alla fine della stagione.

La stagione del Colonia, invece, è iniziata discretamente: i 14 punti messi in cassaforte fino al momento sono un buon bottino per un club che ha bisogno di fare un campionato tranquillo. Anche se, per i padroni di casa, nell’ultimo periodo le cose non sono andate benissimo con una sola vittoria nelle ultime cinque partite che un po’ di cose le hanno complicate. Sono tre i punti che dividono in classifica queste due formazioni, a vantaggio degli ospiti, e se per i padroni di casa il sogno sabato sera sarebbe l’aggancio, l’appuntamento deve essere rinviato. E chissà se mai ci sarà.

Nonostante l’impegno in Champions League della prossima settimana – in casa contro l’Atalanta di Palladino – il pensiero del Francoforte è quello di cercare, immediatamente, di rientrare nella zona Europa quindi pensare che questa squadra possa andare a perdere ci pare davvero complicato. Anche se, c’è da dire, negli ultimi tre incroci che ci sono stati con il Colonia in trasferta sono arrivate tre sconfitte. Non sarà così questa volta.

Come vedere Colonia-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Colonia-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.42 su Lottomatica e 1.45 su Snai. Il pareggio, invece, ha un valore di 3.70 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Se il Colonia negli anni passati ha vinto gli ultimi tre incroci con l’Eintracht Francoforte in casa, questa volta le cose andranno come spiegato prima in maniera diversa. Il pareggio è il risultato che potrebbe venire fuori. Potrebbe. La certezza rimane il fatto che entrambe troveranno la via della rete.

Le probabili formazioni di Colonia-Eintracht Francoforte

COLONIA (3-4-2-1): Schwabe; Schmied, Martel, Heintz; Sebulonsen, Johannesson, Huseinasic, Lund; Kaminski, El Mala; Bulter.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Skhiri, Dahoud, Brown; Chaibi, Knauff; Burkardt.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2