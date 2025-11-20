Pronostico Brighton-Brentford: finisce il cammino a braccetto

Brighton-Brentford è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe hanno sedici punti in classifica. Entrambe hanno segnato diciassette gol in campionato. Ed entrambe hanno vissuto visti quelli che sono gli obiettivi stagionali, un buon avvio di stagione. Ma adesso è il momento di chiudere questo cammino a braccetto.

Il motivo è semplice: crediamo che il Brighton, anche per quello che è un clamoroso cammino in casa, possa prendersi questi tre punti. Nessuna sconfitta in stagione davanti ai propri tifosi per la squadra che per un paio di stagioni è stata allenata da De Zerbi. Un vero e proprio fortino, insomma, dentro al quale nel corso dell’ultimo anno sono cadute Liverpool, Manchester City e Newcastle. Serve una grossa personalità, in poche parole, per riuscire in qualche modo a fare risultato e non ci sembra che il Brentford (nonostante tutto) sia una di queste squadre.

Nelle ultime cinque trasferte inoltre gli ospiti hanno collezionato tre sconfitte e due vittorie, ma una di queste è arrivata in Coppa contro una formazione di categoria inferiore. Una conferma a quello che vi abbiamo accennato prima, una conferma che questa squadra al momento ha poche possibilità di uscire indenne da uno degli stadi più pericolosi di tutto il campionato inglese.

Come vedere Brighton-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Brentford è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata 1.93 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Evidente che puntiamo fortemente su una vittoria dei padroni di casa.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brighton-Brentford

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadiouglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van de Berg, Hickey; Yarmolyuk, Henderson; Outtara, Damsgaard, Schade; Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1