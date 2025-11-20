Pronostico Bournemouth-West Ham: tutto ribaltato

Bournemouth-West Ham è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha perso molto il Bournemouth rispetto ad un inizio di stagione importante. Adesso la classifica è molto più consona rispetto a quelli che sono i valori di questa squadra. Certo, le ultime due sconfitte contro City e soprattutto Aston Villa, assai pesanti nel punteggio, hanno ulteriormente tolto certezze.

Certezze che invece sta ritrovando il West Ham che in avvio di stagione si è ritrovato a dover lottare nelle zone rosse della classifica. Anche sono lì, gli ospiti, a quota dieci punti, terz’ultimi, e quindi retrocessi. Però, prima della sosta, hanno piazzato due bei colpi che sicuramente hanno fatto lavorare la squadra con una certa serenità durante la settimana.

Inoltre, quando il West Ham incontra il Bournemouth, non perde. Così è successo negli ultimi cinque incroci e quindi, con i fattori che vi abbiamo appena detto e con la voglia che hanno gli ospiti di tirarsi definitivamente fuori dalla zona retrocessione, questa potrebbe essere la clamorosa sorpresa di giornata.

Come vedere Bournemouth-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-West Ham è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del West Ham è quotata 5.25 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su GoldBet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Forse il colpo esterno potrebbe essere esagerato. Ma la sensazione è che il West Ham di adesso possa anche riuscire a fare risultato sul campo del Bournemouth. La doppia ospite ci piace, così come ci piace il fatto che entrambe possano trovare la via della rete nel corso di questi 90minuti.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bournemouth-West Ham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Senesi, Milosavjeivic, Truffert; Scott, Adams; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

WEST HAM (4-3-3): Areola; Wan-Bissaka, Kilman, Todibo, Diouf; Fernandes, Potts, Paqueta; Bowen, Wilson, Summerville.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1