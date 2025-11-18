Pronostico Usa-Uruguay: garanzia di spettacolo

Usa-Uruguay è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì all’1:00: probabili formazioni e pronostico
Pochettino contro Bielsa. Due allenatori importanti. Una sfida molto interessante, anche per testare l’avvicinamento al prossimo Mondiale. Usa e Uruguay sarà una delle ultime gare giocate in questa sosta per le nazionali. Ed è una partita che potrebbe regalare molte emozioni.
C’è da dire una cosa: il cammino dei sudamericani fuori casa non è il massimo che si possa ottenere soprattutto se andiamo a guardare i vari elementi che compongono la rosa dell’Uruguay. Giocatori decisivi, assai importanti. Che, però, lontani dalle mura amiche – almeno con la maglia della propria nazionale – non riescono ad esprimersi al meglio: nelle ultime dieci partite, infatti, è arrivata una vittoria dentro i minuti regolamentari (contro l’Uzbekistan) e una ai rigori contro il Canada. Per il resto una sfilza di pareggi e qualche sconfitta. Mentre in casa – si gioca a Tampa – gli Usa si fanno valere. Non perdono da tempo immemore e vogliono anche dare fiducia alla propria Nazione che la prossima estate ospiterà il Mondiale.
E poi hanno deciso di affidarsi ad un tecnico – e questa è una dimostrazione importante – che conosce molto bene il calcio, che ha allenato ad altissimi livelli e che è una garanzia. Insomma, ci aspettiamo come detto prima una partita ricca di emozioni. Una partita che potrebbe finire così…
Come vedere Usa-Uruguay in diretta tv e in streaming
La sfida Usa-Uruguay è in programma mercoledì all’1:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.
Il pronostico
Il pareggio è il risultato che potrebbe davvero venire fuori da questa partita. E occhio al segno GOL, che ha una quotazione altissima, e che potrebbe regalare davvero molte soddisfazioni.
Le probabili formazioni di Usa-Uruguay
USA (3-4-3): Freese; M. Robinson, Ream, Trusty; Dest, Morris, Tessmann, Arfsten; Aaronson, Balogun, Reyna.
URUGUAY (4-3-3): Mele; Varela, Gimenez, Araujo, Piquerez; Bentancur, Ugarte, De Arrascaeta; Torres, Aguirre, Pellistri.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1