Pronostico Messico-Paraguay: non si sblocca nessuno

Messico-Paraguay è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì alle 2:30: probabili formazioni e pronostico

Il fattore campo è saltato solamente una volta negli ultimi anni tra Messico e Paraguay, e parliamo dell’ultimo match giocato, lo scorso anno, ed era sempre un’amichevole.

Stavolta si gioca a campo neutro quindi nessuna delle due perderà, nel caso, davanti ai propri tifosi se vogliamo dirla in questo modo. Ma nessuna delle due si sbloccherà. Non vince da cinque partite il Messico – quattro pareggi e una sconfitta – mentre il Paraguay nel corso delle ultime cinque apparizioni ha perso le ultime due e vinto solo una volta. Quindi è un momento decisamente particolare per entrambe, che cercheranno in qualche modo di tirarsi fuori da una situazione non complicata (non ci spingiamo così tanto) ma sicuramente poco piacevole.

Perché è ovvio, se non vinci poi aumenta la pressione e tutto diventa complicato con il passare del tempo. Ma nemmeno in questo caso, crediamo, che le cose si sistemeranno. Andiamo quindi a vedere insieme quello che è il nostro pronostico per questo match.

Come vedere Messico-Paraguay in diretta tv e in streaming

La sfida Messico-Paraguay è in programma mercoledì alle 2:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica e 3.20 su Snai. Il segno NO GOL ha un valore di 1.75 su GoldBet e Lottomatica e 1.77 su Snai.

Il pronostico

Vedendo i precedenti e la fase di avvicinamento a questa partita di queste due nazionali, crediamo fortemente che per lo spettacolo è meglio guardare ad altro. Una sfida da meno di tre reti complessive. E il pareggio è il risultato maggiormente pronosticabile.

Le probabili formazioni di Messico-Paraguay

MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Sanchez, Alvarez, Ruiz; Alvarado, Raul Jimenez, Lozano.

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Caceres, Gomez, Alonso, Riveros; Gomez, Gonzalez, Bodabilla, Almiron; Enciso, Arce Barrios.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0