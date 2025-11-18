Pronostico Giappone-Bolivia: arriva il tris

Giappone-Bolivia è un’amichevole internazionale che si gioca martedì alle 11:15: probabili formazioni e pronostico

Una squadra in forma, il Giappone. Una nazionale che sta preparando il prossimo Mondiale nel migliore dei modi. Amichevoli importanti fino al momento vinte tutte. E arriva il tris, contro la Bolivia.

I sudamericani che hanno strappato all’ultima giornata e anche in maniera del tutto inaspettata una qualificazione agli spareggi, non hanno al momento la forza per competere contro una nazionale come quella nipponica. Molto più forte sia sotto l’aspetto tattico che tecnico. Soprattutto tecnico, perché a differenza della Bolivia ci sono molti elementi che giocano in Europa e in squadre importanti. E quindi hanno pure un ritmo diverso quando scendono in campo.

Basta questo per indirizzare senza dubbio il nostro pronostico, ma qualora servisse altro c’è anche l’ultimo periodo della Bolivia, di certo non il migliore per la formazione sudamericana che dopo quella vittoria contro il Brasile – che era già qualificato e che ha permesso di alimentare il sogno – non ha dimostrato di essere pronta, almeno per il momento, di andare a prendersi il Mondiale. E poi ci sono anche i numeri difensivi del Giappone, che difficilmente prende gol. Sì, ne ha presi due dal Brasile nella penultima amichevole (e oggettivamente ci può stare) ma, in generale, dietro, è una squadra molto tosta.

Come vedere Giappone-Bolivia in diretta tv e in streaming

La sfida Giappone-Bolivia è in programma martedì alle 11:15. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Il pronostico

Vittoria giapponese, senza discussioni, dentro un match nel quale solamente i nipponici e padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Giappone-Bolivia

GIAPPONE (4-2-3-1): Hayakawa; Watanabe, Suzuki, Taniguchi; Doan, Sano, Kamada, Nakamura; Kubo, Minamino; Ueda.

BOLIVIA (4-3-3): Viscarra; Medina, Torrez, Arroyo, Fernandez; Matheus, Vaca, Villamil; Miguelito, Monteiro, Nava.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0