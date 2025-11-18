Pronostico Canada-Venezuela: è successo sempre questo

Canada-Venezuela è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì alle 2:30: probabili formazioni e pronostico
Da tre partite di fila – due pareggi e una sconfitta – il Canada non riesce a trovare la via della rete. Eppure parliamo di una nazionale che, almeno davanti, ha alcuni elementi che la porta la vedono. O che almeno l’hanno vista nel corso del tempo.
Dopo quattro sconfitte di fila, invece, il Venezuela nel corso dell’ultima amichevole giocata contro l’Australia, è riuscito a vincere ma non solo, è anche riuscito a trovare un gol che mancava da diversi match. Ora, tra queste due nazionali – sono tre gli incroci che ci sono nella storia – è sempre successa una cosa: entrambe, nel corso del match, hanno trovato la via della rete. E anche se con i numeri e gli immediati impegni che vi abbiamo raccontato, potremmo stare qui a parlare sicuramente e anche di una partita diversa, crediamo che possa succedere di nuovo quello che è successo precedentemente.
Tre partite, inoltre, finite in pareggio. Anche se nell’ultima, in Copa America dello scorso anno, alla fine il passaggio del turno ai calci di rigore se lo è aggiudicato il Canada. Stavolta non c’è niente da prendersi e non si andrà oltre il novantesimo. Ma il fatto che entrambe troveranno la via della rete crediamo si possa assolutamente ripetere.
Come vedere Canada-Venezuela in diretta tv e in streaming
La sfida Canada-Venezuela è in programma mercoledì alle 2:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.10 su Goldbet e Lottomatica e 3.05 su Snai. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su GoldBet e Lottomatica e 1.95 su Snai.
Il pronostico
Come detto prima la gara ha sempre regalato almeno un gol per squadra e crediamo che la storia si possa di nuovo ripetere. Match anche da pareggio, perché è sempre successo così. Ma che entrambe troveranno la via della rete ha una quota altissima che, secondo noi, deve essere per forza di cose sfruttata.
Le probabili formazioni di Canada-Venezuela
CANADA (4-4-2): Clair; Sigur, Waterman, Miller, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Bair; Oluwaseyi, David.
VENEZUELA (4-2-3-1): Contreras; Hernandez, Ferraresi, Quintero, Balbo; Casseres, Pereira; Echenrique, Segovia, Mendoza; Ramirez Diaz.
POSSIBILE RISULTATO: 1-1