Pronostici Montenegro-Croazia: marcatore e tiri in porta

Montenegro-Croazia, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro

In un Gruppo L ormai deciso in tutti i suoi aspetti, la Croazia fa visita ad un Montenegro che ha poco da chiedere al suo cammino. Già certa del primo posto nel suo girone, la Nazionale di Dalic vuole comunque lanciare altri messaggi importanti alla concorrenza.

In uno spartito di gara nel quale le due squadre non dovrebbero fare molti calcoli, occasioni e gol non dovrebbero mancare. Il maggior tasso tecnico degli ospiti fa chiaramente pendere l’ago della bilancio a favore della Croazia che del resto può contare su calciatori in grado di fare la differenza da un momento all’altro.

Tra questi, risulta particolarmente complicato non prendere in considerazione il profilo di Kramaric che, agendo a supporto della prima punta, sarà lasciato libero di svariare su tutto il fronte offensivo.

Pronostici Montenegro-Croazia: raffica di tiratori on fire

A meno di colpi di scena dell’ultim’ora, Musa dovrebbe vincere il ballottaggio con Ivanovic e ottenere una maglia da titolare. Il periodo di forma del fac totum croato – unite alla sua qualità di incidere con velocità e tecnica – portano a prendere in assoluta considerazione l’ipotesi di un Over 1,5 tiri in porta plus.

Altri due nomi da non trascurare affatto sono poi quelli di Pasalic (sempre in ottica tiratore, ma Over 0.5) e Krstovic al quale saranno affidate le chiavi di un attacco che dovrà per forza di cose sgomitare per riuscire a ritagliarsi palloni giocabili.

Kramaric marcatore plus; Pasalic e Krstovic Over 0,5 tiro in porta plus e Musa Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 9,16 su Goldbet.