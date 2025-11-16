Pronostico Sinner-Alcaraz: i due fattori della finale e dove vederla in tv in chiaro e gratis in streaming

Sinner-Alcaraz è la finale delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

La finale più attesa, quella giusta. Quella che tutti sognavano. Oggi, domenica 16 novembre, si chiudono le Atp Finals di Torino tra il primo e il secondo della classifica mondiale. Alcaraz chiuderà l’anno davanti a tutti, Jannik invece è costretto a inseguire, anche se, come sappiamo, ha dovuto lasciare il campo per tre mesi.

Fino ad oggi nessuno dei due in questo torneo ha avuto dei passaggi a vuoto e, forse, il cammino è stato un poco più difficile per Jannik che, anche in semifinale, ha dovuto incontrare un De Minaur che è apparso davvero in forma ma che nulla ha potuto contro lo strapotere dell’azzurro. Alcaraz, invece, anche nel girone, tra le altre cose ha affrontato un Musetti spremuto da una stagione lunghissima e logorante.

Sono due i fattori che potrebbero sbilanciare un poco la finale di oggi. Il primo è senza dubbio il pubblico di Torino (anche se a Roma abbiamo visto che non è bastata ma era il primo torneo di Sinner dopo la squalifica); il secondo è la superficie che abbiamo capito come sia più congeniale all’italiano piuttosto che allo spagnolo. Sinner vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno e dimostrare che, senza quello stop di tre mesi, a quest’ora anche con i punti darebbe davanti lui. Alcaraz vuole dimostrare, invece, di meritare la palma di numero uno. Sarà una grande partita, in ogni caso.

Come vedere Sinner-Alcaraz in diretta tv e in streaming

Il match Sinner-Alcaraz, in programma domenica alle 18:00 e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro, in questo caso su Rai 2. Chi non può accendere la tv, potrà vederla in streaming dallo smartphone su RaiPlay.

Pronostico Sinner-Alcaraz

Per i due fattori che vi abbiamo detto prima crediamo che Sinner possa riuscire nell’impresa di ripetersi. Match assai equilibrato, che potrebbe anche andare al terzo set.