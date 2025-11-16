Pronostico Romania-San Marino: giocano per un sogno

Romania-San Marino è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Con la sconfitta sul campo della Bosnia la Romania ha salutato la possibilità di andare al Mondiale. Ma andrà comunque ai playoff visto che il buon cammino in Nations League le permette di essere tra una delle ripescate e quindi sarà una delle possibili avversarie dell’Italia in semifinale. Deciderà tutto il sorteggio.

Facile la vittoria contro San Marino, che ovviamente ha fatto zero punti in questo girone e che per un momento ha pure sperato ad un certo punto di entrare appunto nei playoff. Un sogno chiuso troppo presto – servivano diverse combinazioni – e quindi il sogno è quello magari di segnare un gol in questo match che chiuderà questa avventura. Magari la Romania potrebbe essere distratta, magari potrebbe anche allargarsi in quelle maglie rosse che difendono. E magari il sogno di San Marino potrebbe diventare realtà.

Non sappiamo onestamente se questo succederà ed è davvero complicato che questo possa succedere. La partita, comunque, tornando a parlare di calcio, non ha proprio nulla da dire e si chiuderà come tutti noi sappiamo, con una goleada.

Come vedere Romania-San Marino in diretta tv e in streaming

La sfida Romania-San Marino è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Una gara che da dire non ha nulla. Una gara che la Romania ovviamente vincerà con un punteggio largo. La quota del GOL, al momento, non è disponibile. Ma se uno vuole alimentare il sogno di San Marino ci potrebbe provare. Sopra vi abbiamo anche spiegato il motivo.

Le probabili formazioni di Romania-San Marino

ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Racotivan, Ghita, Chipciu; Hagi, Marin, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila.

SAN MARINO (4-3-2-1): Colombo; Benvenuti, Cevoli, Rossi, Riccardi; Golinucci, Valli Casadei, Zannoni; Berardi, Lazzari; Nanni.

POSSIBILE RISULTATO: 6-1