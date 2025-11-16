Pronostico Montenegro-Croazia: chiudono il girone da imbattuti

Montenegro-Croazia è una partita della decima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Croazia venerdì scorso non ha deluso contro le Isole Faroe, battute con un comodo 3-1 a Rijeka. Gvardiol, Musa e Vlasic hanno regalato al commissario tecnico Zlatko Dalic il successo decisivo, quello che spedisce la selezione a scacchi rossi e bianchi al Mondiale nordamericano. La seduta è tolta, direbbero in tribunale. Modric e compagni dominatori indiscussi del gruppo L con sei vittorie e un pareggio e Repubblica Ceca definitivamente seminata.

Sei punti separano attualmente croati e cechi, un divario incolmabile a novanta minuti dal termine dei gironi. E gli uomini di Dalic puntano a chiudere in bellezza nella trasferta di Podgorica nel vicino Montenegro, in cui l’obiettivo è quello rimanere imbattuti. Niente Mondiale, invece, per la rappresentativa guidata da Mirko Vucinic, che tre giorni fa è comunque riuscita a mettere fine alla preoccupante striscia di sconfitte andando a vincere 2-1 a Gibilterra grazie ai gol di Adzic e Krstovic, che militano rispettivamente nella Juventus e nell’Atalanta. Un’affermazione che non basta, tuttavia, per fugare quei dubbi che inevitabilmente lascerà questa campagna di qualificazione alla rassegna iridata. Il Montenegro ha totalizzato meno punti delle Faroe, contro cui lo scorso mese ha incassato una delle sconfitte più pesanti della sua storia, venendo travolto 4-0 da una selezione che nel ranking Fifa è indietro di ben trenta posizioni.

Come vedere Montenegro-Croazia in diretta tv e in streaming

Montenegro-Croazia è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio pod Goricom di Podgorica, in Montenegro. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Montenegro senza alcuna possibilità di riacciuffare un posto nei playoff, Croazia già qualificata. Si gioca per la gloria a Podgorica: proprio per questo motivo ipotizziamo una gara movimentata, da almeno un gol per parte, con i due commissari tecnici che ne approfitteranno per fare prove ed esperimenti.

Le probabili formazioni di Montenegro-Croazia

MONTENEGRO (4-4-2): Nikic; Marusic, Tuci, Sipcic, Perovic; Jankovic, Adzic, Bulatovic, Vukotic; Osmajic, Krstovic.

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Marco Pasalic, Modric, Sucic, Mario Pasalic, Perisic; Kramaric, Musa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2