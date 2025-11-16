Pronostico Malta-Polonia, una vittoria non basta: primo posto ormai andato

Malta-Polonia è una partita della decima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Venerdì scorso il gol di Kaminski a fine primo tempo aveva illuso la Polonia nella sfida di Varsavia contro l’Olanda, ultima opportunità per gli uomini di Jan Urban di spodestare gli Oranje dal primo posto nel gruppo G. In realtà anche con una vittoria sarebbe stato molto complicato scavalcare la selezione guidata da Ronald Koeman, uscita imbattuta dal National Stadium (ad inizio ripresa il pari di Depay) ed ormai virtualmente qualificata al Mondiale nordamericano.

La Polonia, pur vincendo a Malta nell’ultima giornata, raggiungerebbe l’Olanda in classifica – le due squadre sono separate da 3 punti – solo se van Dijk e compagni perdessero clamorosamente in casa con la Lituania con un punteggio davvero fantascientifico. La differenza reti, infatti, vede nettamente avanti gli olandesi (+19 contro +6).

Ai polacchi non resta dunque che rassegnarsi all’idea di dover passare dai playoff per non mancare l’appuntamento con la prossima rassegna iridata, verosimilmente l’ultima prima del ritiro di Robert Lewandowski, la cui carriera è agli sgoccioli nonostante il centravanti del Barcellona stia continuando a segnare con una certa costanza. Polonia che non rischia neppure di scivolare al terzo posto, avendo 4 punti in più della Finlandia. La campagna degli scandinavi è terminata proprio tre giorni fa, in maniera ignominiosa.

La modesta selezione di Malta è tornata da Helsinki con i tre punti, un risultato difficilmente pronosticabile alla vigilia, non solo per il divario ma anche per via delle delle motivazioni differenti tra le due formazioni. Ed invece gli uomini di Emilio De Leo si sono presi lo scalpo dei finlandesi (decisiva una rete di Grech al minuto 81) e sono tornati ad esultare in un match ufficiale dopo oltre un anno. Il successo in Finlandia con ogni probabilità permetterà a Malta di evitare l’ultimo posto in questo girone.

Come vedere Malta-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Malta e Polonia è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio di Ta’ Qali, a Malta. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Under 3.5” è quotato a 1.40 su Goldbet Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Malta, lo scorso marzo, riuscì ad evitare la goleada in Polonia perdendo “soltanto” 2-0. Ringalluzziti dal successo di Helsinki, i maltesi anche stavolta dovrebbero limitare i danni contro una squadra che a livello realizzativo non ha mai particolarmente brillato in queste qualificazioni. Il numero dei gol complessivi potrebbe essere inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Malta-Polonia

MALTA (4-2-3-1): Bonello; Muscat, Shaw, Borg, Corbalan; Guillaumier, Satariano; J. Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona.

POLONIA (3-4-2-1): Grabara; Kedziora, Ziolkowski, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Zalewski, Kaminski; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2