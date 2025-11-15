Pronostico Ucraina-Islanda: tre punti che sanno di storia

Ucraina-Islanda è una partita valida per la sesta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sono a pari punti nel proprio raggruppamento Ucraina e Islanda. Solamente che, la formazione ospite, per via della migliore differenza reti al momento, andrebbe ai playoff.

Ma in questo match da dentro o fuori che, come potete capire anche voi, mette in palio dei punti pesantissimi e decisivi per la qualificazione al prossimo mondiale, la formazione padrona di casa – anche se come sappiamo si gioca a campo neutro – parte con tutti i favori del pronostico per una serie di motivi che vi andiamo a spiegare.

Intanto, il primo: il fatto che l’Ucraina si trovi a questo punto, con la possibilità di giocarsi la qualificazione ai playoff all’ultima giornata senza mai aver potuto disputare una sfida tra le mura amiche (e sappiamo quanto il fattore campo può influire) ci rimanda indietro una nazionale forte. Il secondo: nel match che si è giocato lo scorso 10 ottobre, in Islanda, i gialloblù hanno fatto un vero e proprio colpaccio esterno segnando cinque gol in trasferta e vincendo (5-3) il match. Non è facile, senza dubbio, riuscire in questo intento. E in tutto questo ci dobbiamo anche mettere il cammino esterno dell’Islanda che, nelle ultime otto partite giocate fuori casa, ha vinto solamente due volte (una in amichevole).

Un’occasione davvero troppo importante per l’Ucraina, un’occasione da sfruttare nel migliore dei modi per andare ai playoff. Questa squadra ci riuscirà.

Come vedere Ucraina-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida Ucraina-Islanda è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Riuscire ad arrivare ai playoff sarebbe sicuramente storico per l’Ucraina e sappiamo anche i motivi. Ecco, una serata storica. Vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Ucraina-Islanda

UCRAINA (3-5-2): Trubin; Zabarnyi, Svatok, Mykhaylo; Karavaev, Ocheretko, Yarmolyuk, Nazaryna, Mykhaylicho; Gutsulyak, Yaremchuk.

ISLANDA (4-3-3): Olafson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson; Gudmundsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Hylnsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1