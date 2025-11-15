Pronostico Sinner-de Minaur: sarà la numero 17

Sinner-De Minaur è valida per le semifinali delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Jannik Sinner ha ancora una volta fatto vedere di essere il numero uno al mondo. No, purtroppo non lo farà sulla carta visto che sarà Alcaraz, in base alla classifica Atp, a chiudere il 2025 davanti a tutti. Ma non possiamo dimenticare che Jannik è rimasto tre mesi fermi regalando, di fatto, moltissimi punti allo spagnolo. Che, c’è da dirlo, rimane un’atleta di altissimo, ma altissimo, livello.

L’azzurro, che ancora una volta verrà spinto in questa competizione dal pubblico torinese, se la vedrà con De Minaur che grazie alla vittoria per due set a zero contro Fritz è riuscito a strappare una qualificazione clamorosa e inaspettata. Ha fatto benissimo l’australiano e quindi, merita, di essere a questo punto del torneo. Ma contro Sinner sa benissimo anche lui che le possibilità sono poche, quasi nulle.

Per Sinner, quella contro De Minaur, sarà la vittoria numero 17 di fila. E spera di chiudere la sua stagione a 18, vorrebbe dire trionfare nella finale. Sì, perché oggettivamente, vedendo il momento di forma dell’italiano, ci sono pochissime possibilità che questo match possa finire in maniera diversa. Inoltre, nei 12 precedenti tra questi due tennisti, Sinner ha sempre vinto.

Come vedere Sinner-De Minaur in diretta tv e in streaming

Il match Sinner-De Minaur, in programma sabato e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

Pronostico Sinner-De Minaur

In scioltezza in finale. Sinner si prenderà la tredicesima vittoria in carriera – in altrettanti incontri – su De Minaur e approderà all’ultimo atto delle Atp Finals. Gara che finirà in due set.