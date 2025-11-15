Pronostico Messico-Uruguay: ultimi tre precedenti senza storia

Messico-Uruguay è un’amichevole e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 (ora italiana): notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Messico è una delle tre nazioni ospitanti della prossima Coppa del Mondo insieme a Canada e Stati Uniti e, proprio per questo, la selezione di Javier Aguirre non ha avuto bisogno di cimentarsi nelle qualificazioni, essendo già qualificata di diritto. Negli ultimi anni El Tri ha disputato diverse amichevoli, oltre agli innumerevoli impegni Concacaf (nel 2024 il Messico ha pure partecipato alla Copa America). La scorsa estate, a esempio, Montes e compagni si sono aggiudicati la Gold Cup, battendo in finale i loro storici rivali degli Stati Uniti, piegati 2-1 in rimonta.

Quella è stata, ad oggi, anche l’ultima vittoria del Messico: nelle quattro amichevoli successive sono arrivati tre pareggi (Giappone, Corea del Sud ed Ecuador) e una sconfitta – pure abbastanza pesante – con la Colombia, che si è imposta 4-0 sugli Aztecas.

Non stupisce, dunque, lo scetticismo attorno ad Aguirre, la cui truppa è chiamata a dimostrare qualcosa di diverso nei prossimi due test con due selezioni sudamericane, Uruguay e Paraguay, entrambe già qualificate al Mondiale. La Celeste ha staccato il pass lo scorso settembre: decisiva la vittoria per 3-0 sul Perù. Un successo che è stato una sorta di liberazione per il commissario tecnico uruguagio Marcelo Bielsa, finito inevitabilmente nel mirino della critica dopo che i suoi hanno trascorso un lunghissimo periodo senza vincere quasi mai (una vittoria in 10 partite). Conquistata la qualificazione, l’Uruguay ha ritrovato la contiuità perduta, anche se le recenti affermazioni con Repubblica Dominicana e Uzbekistan non rappresentano dei test credibili.

Aguirre dovrebbe effettuare diverse modifiche rispetto alla formazione che un mese fa ha affrontato l’Ecuador e tra queste c’è il ritorno tra i titolari di Edson Alvarez, centrocampista del Fenerbahçe. Dall’altro lato Bielsa deve fare a meno dell’infortunato Nunez in attacco: al suo posto Aguirre, supportato da Facu Torres e Pellistri.

Come vedere Messico-Uruguay in diretta tv e in streaming

L’amichevole Messico-Uruguay, in programma domenica alle 02:00 all’Estadio Corona di Torreon, in Messico, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Comparazione quote

Il segno “Under 2.5” è quotato a 1.70 su Goldbet Goldbete Lottomatica e Snai. Il segno “1X” è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Nelle ultime tre amichevoli tra queste due selezioni non c’è stata praticamente storia, con l’Uruguay in tutti e tre i casi ha avuto la meglio segnando 11 gol complessivi e subendone a malapena uno. Il Messico, per intenderci, non batte la Celeste dalla Copa America del 2016. La scarsa forma dell’Uruguay in trasferta – l’unico successo fuori dal suolo patrio è quello con l’Uzbekistan – tuttavia, ci spinge a considerare l’ipotesi di una sfida combattuta, in cui probabilmente non vedremo troppi gol.

Le probabili formazioni di Messico-Uruguay

MESSICO (4-3-3): Malagon; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Sanchez, Alvarez, Pineda; Lozano, Jimenez, Alvarado.

URUGUAY (4-3-3): Mele; Nandez, Araujo, Gimenez, Vina; Bentancur, De Arrascaeta, Ugarte; Torres, Aguirre, Pellistri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1