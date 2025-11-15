Pronostico Alcaraz-Auger-Aliassime: il finale lo conosciamo tutti

Alcaraz-Auger-Aliassime è valida per le semifinali delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

In queste Atp Finals la sorpresa c’è stata. Sì, perché nessuno si aspettava che il canadese Auger-Aliassime potesse eliminare Zverev nel girone. Ma l’atleta è entrato nei primi quattro del Mondo con merito e quindi si gioca il tutto per tutto nella notte di Torino contro il numero uno Alcaraz.

Finirà sabato sera il sogno del tennista nord americano perché lo spagnolo in questo 2025 ricco di soddisfazioni – con due Slam vinti, gli stessi di Sinner – non solo appare in una condizione mentale clamorosa, ma anche sotto l’aspetto fisico è apparso brillante. E, inoltre, riesce anche a gestire quelle che sono alcune situazioni di gioco di certo non semplici. La controprova è arrivata contro Musetti, nel primo set contro Musetti a dire il vero: in bilico fino alla fine, Alcaraz ha fatto quello che ha voluto nel momento in cui la contesa poteva prendere una piega diversa. E ha vinto due a zero. Ora, pensare che possa perdere – o lasciare dei set – nel match di sabato sera, è una cosa che qualunque persona normale non può pensare. E allora andiamo a vedere come potrebbe finire.

Come vedere Alcaraz-Auger-Aliassime in diretta tv e in streaming

Il match Alcaraz-Auger-Aliassime, in programma sabato e sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

Pronostico Alcaraz-Auger-Aliassime

Beh, lo avete capito anche voi come potrebbe andare a finire. Quindi vittoria di Alcaraz in due set e finale portata a casa. Non c’è nessuna possibilità per Aliassime nel riuscire in quello che sarebbe un vero e proprio miracolo.