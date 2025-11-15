Pronostici Serie C 16 novembre: tre possibili vincenti e una gara da “gol”

Serie C, in campo le due squadre che comandano le classifiche dei gironi A e B: il Vicenza, imbattuto, è favorito anche contro l’ostico Renate.

Nel girone A c’è una schiacciasassi che dopo tredici giornate è ancora imbattuta: si tratta del Vicenza, unica a non aver perso neppure una partita tra i vari campionati professionistici italiani. Undici vittorie e due pareggi per i veneti, guidati da un allenatore che conosce molto bene la categoria come Fabio Gallo.

Ed il divario nei confronti delle inseguitrici, nella classifica del girone A, è già importante: il Vicenza ha 8 punti in più dell’Union Brescia secondo e quest’anno sembra avere tutte le carte in regola per conquistare quella promozione che nella scorsa stagione è sfumata nella semifinale playoff con la Ternana. In casa i biancorossi finora sono stati perfetti, segnando la bellezza di 19 gol in 7 partite: numeri che mettono i bridivi al prossimo avversario della capolista, il Renate, che nella sfida del “Menti” appare francamente spacciato. Il Vicenza, tuttavia, potrebbe non riuscire a tenere la porta inviolata neanche stavolta: i brianzoli, che da ottobre in poi hanno incassato solo una sconfitta, hanno buone possibilità di perforare la difesa di una squadra che oltre a segnare con straordinaria frequenza concede parecchio.

Il Lecco, terzo nel girone A, dovrebbe invece avere gioco facile nel derby lombardo con la Pro Patria, che giace al penultimo posto in classifica (sarebbe ultima senza la penalizzazione della Triestina). I manzoniani ne approfitteranno anche per mettersi alle spalle la sconfitta patita nell’ultimo turno in casa del Novara che ha rallentato la loro corsa.

Sulle ali dell’entusiasmo per via del successo contro il Lecco, il Novara cerca conferme in casa dell’Alcione, una delle più belle sorpresa di questo campionato. La terza squadra di Milano è quarta, viene da due vittorie di fila e dovrebbe evitare la sconfitta anche con i piemontesi.

Le previsioni sulle altre partite

Nel girone B la scena se la prende la capolista Ravenna, impegnata sul campo del Livorno. I romagnoli stanno danno vita ad un entusiasmante testa a testa con l’Arezzo, che ha un solo punto in meno, e partono favoriti in casa dei labronici, in zona retrocessione e sconfitti in ben cinque occasioni nelle ultime sei giornate.

Chiudiamo con il girone C, dove il Benevento è pronto a ripartire con un nuovo allenatore, Floro Flores. Il club ha dato a sorpresa il benservito all’esperto Auteri, a cui non è bastata la roboante vittoria ottenuta nello scorso weekend a Foggia (0-3) per salvare la panchina.

Una mossa probabilmente pensata per togliere qualunque tipo di alibi agli Stregoni, chiamati a battere l’ostico Monopoli al “Vigorito” per rimanere alle calcagna del Catania capolista. Le emozioni non dovrebbero mancare, infine, nel match tra Potenza e Trapani, due squadre che stanno segnando con regolarità: i siciliani senza gli 8 punti di penalizzazione sarebbero quarti.

Serie C: possibili vincenti

Vicenza (in Vicenza-Renate)

Lecco (in Lecco-Pro Patria)

Ravenna o pareggio (in Livorno-Ravenna)

Benevento (in Benevento-Monopoli)

Le partite da almeno due gol complessivi

Vicenza-Renate

Livorno-Ravenna

Serie C: la partita da almeno un gol per parte

Potenza-Trapani

La partita da meno di tre gol complessivi

Alcione-Novara

Comparazione quote

La vittoria del Lecco è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Gol” in Potenza-Trapani è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

