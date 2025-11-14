Pronostico Zverev-Auger Aliassime: la tecnica al potere

Zverev-Auger-Aliassime è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming
Contro Jannik Sinner non c’è stato niente da fare nemmeno per Zverev. Troppo forte il numero due al mondo che ha fatto vedere un netto divario rispetto al terzo della classifica Mondiale. E viene da pensare, onestamente, come ci possa essere tutto questo distacco tra due così vicini in classifica. Vabbè, è un altro discorso.
Ma il fatto che Zverev, al debutto in queste Atp Finals, abbia vinto contro Shelton per due a zero, quindi non concedendo nemmeno un set, lo mette in una leggere situazione di vantaggio contro il canadese Auger-Aliassime. Che sì, ha perso anche lui contro Jannik ma ha vinto in tre set la seconda partita di questo raggruppamento. Faticando quindi un poco di più – ma i giorni di riposo saranno uguali quindi non ci sarà questa grossa differenza sotto questo profilo – e confermando, comunque e in generale, di non essere forse nel suo miglior momento.
Nel corso degli anni questi due tennisti si sono sfidati in tredici occasioni e, in sette di queste, ha avuto la meglio il tennista tedesco che, comunque, ha perso quello che fino al momento è stato l’unico incrocio di quest’anno (il 31 agosto agli Us Open) e ha voglia di rivincita. Zverev rimane un giocatore di classe sopraffina, uno che riesce spesso a piazzarti la giocata giusta al posto giusto che taglia praticamente le gambe all’avversario. E Alissime, che è un giocatore agile, potente, potrebbe pagare qualcosa. Il nostro pronostico, insomma, ve lo diciamo sotto.
Pronostico Zverev-Auger-Aliassime
Va avanti Zverev, dentro una partita che quasi sicuramente si dovrebbe chiudere in tre set e non in due. La tecnica contro la potenza. Si afferma la prima.