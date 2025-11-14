Pronostico Zverev-Auger Aliassime: la tecnica al potere

Zverev-Auger-Aliassime è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Contro Jannik Sinner non c’è stato niente da fare nemmeno per Zverev. Troppo forte il numero due al mondo che ha fatto vedere un netto divario rispetto al terzo della classifica Mondiale. E viene da pensare, onestamente, come ci possa essere tutto questo distacco tra due così vicini in classifica. Vabbè, è un altro discorso.

Ma il fatto che Zverev, al debutto in queste Atp Finals, abbia vinto contro Shelton per due a zero, quindi non concedendo nemmeno un set, lo mette in una leggere situazione di vantaggio contro il canadese Auger-Aliassime. Che sì, ha perso anche lui contro Jannik ma ha vinto in tre set la seconda partita di questo raggruppamento. Faticando quindi un poco di più – ma i giorni di riposo saranno uguali quindi non ci sarà questa grossa differenza sotto questo profilo – e confermando, comunque e in generale, di non essere forse nel suo miglior momento.

Nel corso degli anni questi due tennisti si sono sfidati in tredici occasioni e, in sette di queste, ha avuto la meglio il tennista tedesco che, comunque, ha perso quello che fino al momento è stato l’unico incrocio di quest’anno (il 31 agosto agli Us Open) e ha voglia di rivincita. Zverev rimane un giocatore di classe sopraffina, uno che riesce spesso a piazzarti la giocata giusta al posto giusto che taglia praticamente le gambe all’avversario. E Alissime, che è un giocatore agile, potente, potrebbe pagare qualcosa. Il nostro pronostico, insomma, ve lo diciamo sotto.

Come vedere Zverev-Auger-Aliassime in diretta tv e in streaming

Il match Zverev-Auger-Aliassime, in programma venerdì 14 novembre alle 14:00, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostico Zverev-Auger-Aliassime

Va avanti Zverev, dentro una partita che quasi sicuramente si dovrebbe chiudere in tre set e non in due. La tecnica contro la potenza. Si afferma la prima.