Pronostico Ungheria-Irlanda: non c’è spazio per il ribaltone

Ungheria-Irlanda è una partita valida per la sesta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 15:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

In Ungheria nessuno si aspettava la caduta del Portogallo sul campo dell’Irlanda che ha dato pepe a questa partita, l’ultima di questo girone di qualificazione. Rossi si aspettava di esultare già, invece il pass per i playoff al prossimo Mondiale se lo giocherà solamente nell’ultimo turno.

Sì, è favorita l’Ungheria, ovviamente, che non solo sembra una squadra più pronta di quella irlandese ma che, soprattutto, in casa, gioca per il doppio risultato. Basterebbe anche un pareggio, visto il punto di vantaggio, per essere sicuri a marzo di giocarsi ancora la qualificazione alla fase finale del Mondiale, anche se giocare per prendersi solamente il punto potrebbe essere davvero pericoloso.

E l’Irlanda, in questo momento, dopo la bella vittoria contro il Portogallo potrebbe davvero diventare pericolosa. Servirà la massima attenzione agli ungheresi per andare in serenità durante il match. Come detto non crediamo che i padroni di casa si possano accontentare del pari e non crediamo che Rossi preparerà la sfida di domenica in maniera difensiva: alla fine le qualità sono più alte e la voglia è quella di chiudere presto i giochi. Quindi, anche per via della spinta del pubblico amico, sotto vi diciamo come questo match, secondo noi, potrebbe andare a finire.

Come vedere Ungheria-Irlanda in diretta tv e in streaming

La sfida Ungheria-Irlanda è in programma domenica alle 15:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria dell’Ungheria è quotata 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.72 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria ungherese, in una gara da meno di tre reti complessive e da solo una squadra a segno. Per l’Irlanda il colpo contro il Portogallo non basta.

Le probabili formazioni di Ungheria-Irlanda

UNGHERIA (4-3-3): Dibusz; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Schafer, Styles, Szoboszlai; Bolla, Varga, Sallai.

IRLANDA (5-3-2): Kelleher; Coleman, Collins, O’Shea, O’Brien, Scales; Azaz, Taylor, Cullen; Ogbene, Parrot.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0