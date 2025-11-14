Pronostico Svizzera-Svezia: è l’ora della festa

Svizzera-Svezia è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Quando è stato ufficializzato il calendario di questo girone, il pronostico di tutti era che questa partita potesse essere decisiva per la qualificazione al prossimo Mondiale. Ora, sarà effettivamente così, perché la Svizzera con una vittoria sarebbe certa di prendersi un posto il prossimo anno, ma non sarà per come si pensava per il cammino della Svezia.

Ultimo posto in questo raggruppamento per i gialloblù che, comunque, andranno ai playoff grazie al piazzamento avuto in Nations League. Andranno in quarta fascia quindi potrebbero essere uno spauracchio vero e proprio per l’Italia. Ma questi discorsi verranno ovviamente fatti a tempo debito, adesso è il momento, soprattutto per i padroni di casa, di pensare solo ed esclusivamente a questo match.

E la Svizzera non dovrebbe proprio sbagliare: forte di dieci punti conquistati in quattro partite ma forte, soprattutto, di un pacchetto difensivo che non ha preso nemmeno un gol in questa fase di qualificazione. La Svezia, invece, che clamorosamente c’è da dirlo ha perso sia in casa che in trasferta contro il Kosovo (e quando è così non puoi pensare di andare avanti) ha mostrato (nonostante ottimi attaccanti come Gyokeres (attualmente infortunato) e Isak, per dire, di non avere davanti i giusti meccanismi per colpire. Un fattore che ha fatto la differenza e che sarà identico anche nel match di sabato sera.

Come vedere Svizzera-Svezia in diretta tv e in streaming

La sfida Svizzera-Svezia è in programma sabato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria della Svizzera è quotata 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 2.00 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Sulla questione Svizzera vincente non pensiamo ci possano essere dubbi di sorta. Una vittoria con vista Mondiale. Occhio, pure, alla possibilità che questo match possa finire NO GOL per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Svizzera-Svezia

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Svensson, Gufmundosson; Elanga, Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0