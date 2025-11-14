Pronostico Sinner-Shelton: la storia (clamorosa) continua

Sinner-Shelton è valida per il primo turno delle Atp Finals di Torino: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Non vuole lasciare niente per strada. Vuole continuare a vincere, non perdendo nemmeno un set. Già in semifinale in queste Atp Finals, Jannik Sinner ha vinto le prime due gare, ovviamente, e vuole chiudere in bellezza questo gironcino davanti al pubblico amico di Torino che lo sta trascinando davvero – stessa cosa si può dire per Musetti – in questo torneo.

Contro Zverev, mercoledì sera, per il tennista che secondo la classifica mondiale è il numero due, è stata un’altra serata di gala. Un’altra prova perfetta, fatta di intensità e di grandissime giocate, che hanno ancora una volta messo in evidenza uno strapotere fisico e mentale che ormai tutti noi conosciamo. Per Shelton, quindi, le possibilità di venirne fuori sono ridotte al minimo.

Sono otto gli incroci tra queste due tennisti. E Shelton ha vinto solamente una volta, nel primo di questi, datato 2023: una vittoria per due a uno. Gli altri sette non hanno mai avuto storia e, clamorosamente, Sinner sia che si andava al meglio dei tre o al meglio dei cinque si è sempre affermato non concedendo mai nemmeno un set. Un segnale che ci fa capire come finirà, oggettivamente, la sfida di venerdì.

Come vedere Sinner-Shelton in diretta tv e in streaming

Il match Sinner-Shelton, in programma venerdì 14:00, sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport, che trasmetterà tutti i match delle ATP Finals 2025. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. La partita in questione, inoltre, si potrà seguire anche sui canali Rai che la trasmetteranno in chiaro.

Pronostico Sinner-Shelton

Continua a vincere Sinner e continua a farlo, contro Shelton – così come successo nelle sette vittorie che fino al momento ha conquistato davanti all’americano – senza concedere nemmeno un set. Una situazione clamorosa che non si fermerà. Tutto semplice per l’azzurro.