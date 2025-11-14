Pronostico Portogallo-Armenia: il pass arriva senza Ronaldo

Portogallo-Armenia è una partita valida per la sesta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 15:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta sul campo dell’Irlanda ha solamente rimandato la festa del Portogallo che è pronta a scoppiare nella serata di domenica. Una sola giornata al termine, due punti di vantaggio sull’Ungheria, ma soprattutto una semplice partita in casa contro l’Armenia ormai fuori da tutto.

Sarà festa, anche senza Cristiano Ronaldo, che si è preso la prima espulsione della sua carriera con la maglia della nazionale per una gomitata rifilata ad un avversario. Se n’è andato dal campo un po’ polemico il portoghese, ma non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione. Non ci sarà, quindi e potrebbe anche prendersi un paio di giornate di squalifica che gli farebbero saltare un altro impegno ufficiale. Comunque, sulla partita, ovviamente non ci possono essere dubbi.

Non solo per quelle che poi sono le reali motivazioni delle due squadre ma anche per quelle che sono le caratteristiche di queste due formazioni: una squadra, quella di casa, ha potenzialità e qualità da vendere; quella ospite, invece, si ritrovano con soli tre punti due gol fatti e dieci subiti. Abbiamo detto tutto.

Come vedere Portogallo-Armenia in diretta tv e in streaming

La sfida Portogallo-Armenia è in programma domenica alle 15:00.

Il pronostico

Una gara da vittoria semplice del Portogallo e da almeno tre reti complessive. Sì, inizierà la festa.

Le probabili formazioni di Portogallo-Armenia

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Inacio, Dias, Dalot; Neves, Vitinha, R. Neves; Silva, Leao, Joao Felix.

ARMENIA (4-3-3): Avagyan; Hovhanyssen, Piloyan, Muradyan, Mkrtchya; Spertysan, Iwu, Tiknizyn; Shagoyan Ranos, Grygoryan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0