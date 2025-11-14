Pronostico Azerbaigian-Francia: vittoria non in discussione

Azerbaigian-Francia è una partita valida per la sesta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ultima gara senza nessun obiettivo. La sfida che veramente conta in questo girone è l’altra, quella tra Islanda e Ucraina. La Francia nella gara di giovedì scorso ha staccato il pass il Mondiale, l’Azerbaigian non ci ha mai veramente creduto, quindi è fuori da un pezzo.

Deschamps sicuramente farà molti cambi rispetto al match contro gli ucraini che ha di fatto dato la qualificazione. Ma la Francia, nonostante quello che sarà un turnover importante, rimane una squadra di un altro livello che dovrà davvero metterci del suo per perdere. E anche molto. E crediamo che non sarà così. Una gara che non deve dire nulla sotto il termine della classifica non è una gara che non vale nulla, anche perché adesso inizierà il momento che tutti i giocatori aspettano e vogliono, quello di cercare – almeno quelli che sono in bilico – di mettere in difficoltà il proprio commissario tecnico nelle scelte.

E vista l’enorme qualità della rosa francese di tagli anche importanti ce ne saranno. La partita? La partita ovviamente non avrà nessuna storia, non avrà la minima storia. La Francia chiuderà nel migliore dei modi il proprio raggruppamento.

Come vedere Azerbaigian-Francia in diretta tv e in streaming

La sfida Azerbaigian-Francia è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

La vittoria della Francia non è in discussione in una gara che dovrebbe vedere solo la formazione ospite andare a segno. Andando di combo si potrebbe avere una quota davvero interessante

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Francia

AZERBAIGIAN (3-5-2): Mahammadaliev; Badalov, Mustafadza, Dadhamirov; Huseynov, Abdulazzada, Mahmudov, Ibrahmli, Cafarquilyev; Akgundaze, Emreli.

FRANCIA (4-2-3-1): Chevalier; Kounde, Konate, Upamecano, Hernandez; Kante, Thuram; Olise, Akliouche, Nkunku; Ekitike.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3