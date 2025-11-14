Pronostici Serie C 15 novembre: la multipla sulle gare del sabato

Serie C, non mancano di certo gli spunti nella quattordicesima giornata. Nel girone A il Cittadella mette nel mirino la sesta vittoria di fila.

In questo weekend in cui in Italia (e non solo) i principali campionati si fermano per dare spazio agli impegni delle nazionali, la grande protagonista è la Serie C. Niente pause per la terza serie del sistema calcistico italiano, giunta alla quattordicesima giornata ed ormai non lontanissima dal giro di boa. Qui analizzeremo alcune partite in programma sabato pomeriggio: nel girone A, ad esempio, i riflettori sono puntati sul Cittadella di Manuel Iori, reduce da cinque vittorie di fila. I granata, dopo un inizio complicato, sembrano aver ingranato e da qualche settimana hanno rifatto capolino in zona playoff.

Colmare il divario nei confronti del Vicenza capolista – i biancorossi hanno già 14 punti in più – ad oggi appare impossibile ma il Cittadella, retrocesso dalla B lo scorso anno, ha le carte in regola per raggiungere quantomeno il podio. Contro l’Arzignano, ai margini della zona playout, i veneti dovrebbero fare registrare un altro successo, il sesto consecutivo.

Va a caccia di punti pesanti anche il Trento, altra squadra che nel girone A veleggia in zona playoff. I gialloblù, imbattuti da due mesi, tenteranno di approfittare della situazione disastrosa in cui versa la Triestina, zavorrata da una devastante penalizzazione che per il momento la costringe all’ultimo posto e con ben 10 punti da ancora conquistare per tornare a vedere il segno positivo in classifica. Gli alabardati però non hanno tirato i remi in barca: senza penalità sarebbero fuori dalla zona playout e potrebbero dare filo da torcere al Trento in una gara da meno di tre gol complessivi. Nel girone B ha una ghiotta occasione l’Ascoli, terzo in classifica a -5 dalla capolista Ravenna. I marchigiani, dopo due partite senza vittoria, stavolta non dovrebbero mancare l’appuntamento con i tre punti in casa del fanalino di coda Rimini, che come la Triestina deve fare i conti con una pesante penalizzazione.

Le previsioni sulle altre partite

Si preannuncia abbastanza equilibrata la sfida tra Vis Pesaro e Guidonia Montecelio: i laziali fanno sul serio e lo dimostra il quarto posto, dietro alle tre squadre che per ora stanno facendo un campionato a parte (Ravenna, Arezzo e Ascoli). Fare bottino pieno nelle Marche, tuttavia, non sarà una passeggiata: la Vis Pesaro è imbattuta da settembre.

Nel girone C il Crotone deve cambiare marcia se non vuole perdere ulteriore terreno nei confronti delle big. I pitagorici, rinfrancati dal buon pareggio di Salerno, dovrebbero riuscire ad imporsi sul Sorrento, tornando a vincere dopo oltre un mese. Il Cosenza, miglior attacco del torneo con 26 reti, è di scena a Latina: i Lupi sono in un buon momento – quarti dietro alle corazzate Catania, Salernitana e Benevento – ed anche nel Lazio dovrebbero riuscire tranquillamente a perforare la difesa avversaria. A Picerno, infine, va in scena un avvincente scontro salvezza tra i padroni di casa ed il Siracusa ultimo in classifica: i lucani hanno incassato 30 gol in 13 giornate, nessuno ha fatto peggio.

Serie C: possibili vincenti

Cittadella (in Cittadella-Arzignano Valchiampo)

Crotone (in Crotone-Sorrento)

Ascoli o pareggio (in Rimini-Ascoli)

La partita da almeno due gol complessivi

Latina-Cosenza

Serie C: la partita da almeno un gol per parte

Picerno-Siracusa

Le partite da meno di tre gol complessivi

Triestina-Trento

Vis Pesaro-Guidonia Montecelio

Comparazione quote

La vittoria del Cittadella è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Picerno-Siracusa è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

