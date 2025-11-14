I pronostici di venerdì 14 novembre: Qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di venerdì 14 novembre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo Olanda e Germania.

A due giornate dal termine dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali, la Germania è prima in classifica ma solamente per la differenza reti migliore rispetto alla Slovacchia. E questo non può che dire una cosa, la truppa di Nagelsmann non si può permettere nessun passo falso contro il Lussemburgo.

Non che ci sarebbero stati dubbi anche se la situazione di classifica non fosse questa, ma questa cosa, ovviamente, ci permette di dire che i tedeschi si prenderanno una semplice vittoria che potrebbe anche mettere in cassaforte la qualificazione. Ma solo per via della differenza reti e l’aritmetica, comunque, non arriverà in nessun caso.

I pronostici sulle altre partite

Dalla sfida di Varsavia passano le residue speranze della Polonia di scavalcare l’Olanda in cima al gruppo G e di qualificarsi direttamente al prossimo campionato del mondo. Residue, perché a Lewandowski e compagni servirebbe un successo nettissimo e con più gol di scarto possibili. Pur raggiungendo gli Oranje a quota 16 punti, infatti, la Polonia resterebbe dietro per la differenza reti. Al momento c’è una distanza oceanica tra le due selezioni: l’Olanda è a +19, mentre i polacchi solo a +6.

Polonia che, al tempo stesso, cercherà di assicurarsi il pass per i playoff, considerando che la Finlandia rimane minacciosa alle sue spalle nonostante abbia disputato una partita in più. Per capirci, agli uomini di Jan Urban, forti delle tre lunghezze di vantaggio sugli scandinavi, basterebbe un punto per avere quantomeno la certezza di giocare gli spareggi.

L’Olanda, finora apparsa sicura del fatto suo, non dovrebbe compiere passi falsi in Polonia, nella partita in cui gli Oranje potrebbero festeggiare la qualificazione al Mondiale. Quasi certamente la selezione di Koeman riuscirà ad evitare la sconfitta in una sfida che, ad ogni modo, potrebbe essere equilibrata come all’andata. Le due squadre dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• SLOVACCHIA VINCENTE in Slovacchia-Irlanda del Nord, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

GIAPPONE (in Giappone-Ghana, Amichevole, ore 11:20)

(in Giappone-Ghana, ore 11:20) COREA DEL SUD (in Corea del Sud-Bolivia, Amichevole , ore 12:00)

(in Corea del Sud-Bolivia, ore 12:00) ARGENTINA (in Angola-Argentina, Amichevole, ore 17:00)

(in Angola-Argentina, ore 17:00) FINLANDIA (in Finlandia-Malta, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00)

(in Finlandia-Malta, ore 18:00) MONTENEGRO (in Gibilterra-Montenegro, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Croazia-Isole Far Oer , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Lussemburgo-Germania , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Marocco-Mozambico, Amichevole, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Polonia-Olanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 4.59 GOLDBET ; 4.84 SNAI; 4.59 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Polonia-Olanda, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45