Pronostico Slovacchia-Irlanda del Nord: vincere per la matematica

Slovacchia-Irlanda del Nord è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Appaiata a quota nove punti insieme alla Germania (che però ha una migliore differenza reti e anche la sfida contro il Lussemburgo), la Slovacchia sogna la qualificazione diretta al Mondiale (all’ultimo turno ci sarà lo scontro diretto contro i tedeschi) e, intanto, sogna di prendersi almeno con certezza la qualificazione ai playoff.

Basta vincere contro l’Irlanda del Nord per centrare questo obiettivo. In casa, contro una squadra che è riuscita nel match d’andata ad avere la meglio, diciamolo che ci sono buone possibilità che questo succeda. Non solo per quel dente avvelenato che la Slovacchia ha sicuramente dopo aver perso in trasferta, ma anche per via di una migliore qualità tecnica e anche per via di qualche assenza di troppo che il tecnico ospite deve fronteggiare per questa gara.

Non solo, però. Ci sono anche le statistiche. In tre occasioni, su sei incontri totali giocati, la Slovacchia ha avuto la meglio (un pareggio e due sconfitte le altre) e, inoltre, i padroni di casa nel corso delle ultime quattro partite giocate davanti al pubblico amico hanno centrato l’obiettivo di non subire nemmeno una rete. Ora, l’attacco dell’Irlanda del Nord non è nemmeno quello più prolifico al mondo, e tutto questo ci porta a dire una cosa. Leggiamola insieme nel nostro pronostico.

Come vedere Slovacchia-Irlanda del Nord in diretta tv e in streaming

La sfida Slovacchia-Irlanda del Nord è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Slovacchia vincente e sicura così di andare almeno ai playoff per il prossimo Mondiale. Match con poche emozioni, vista l’enorme posta che mette in palio. E quindi, secondo noi, da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Irlanda del Nord

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubrakva; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Hrosovskyi, Rigo; Haraslin, Strelec, Duris.

IRLANDA DEL NORD (5-3-2): Peacock-Farrell; Bradley, Ballard, McNair, Hume, Devenny; Saville, McDonnell, Smyth; Reid, Price.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0