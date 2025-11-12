Pronostico Sinner-Zverev: quota ghiotta sul numero di ace

Sinner-Zverev è un match valido per la seconda giornata della fase a gruppi delle Atp Finals 2025: orario, statistiche, notizie, pronostico, diretta tv e streaming.
Mettere in cassaforte la qualificazione alle semifinali è l’obiettivo di Jannik Sinner nella seconda giornata delle Atp Finals torinesi, in cui affronterà il numero tre al mondo Alexander Zverev. Entrambi vincenti all’esordio, con una vittoria sarebbero praticamente certi del primo posto nel gruppo Borg, slot fondamentale per evitare Carlos Alcaraz in semifinale.
Sinner lunedì scorso ha impiegato un’ora e 40 per sbrigare la pratica Auger-Aliassime, impedendo al canadese di prendersi la rivincita della finale persa una settimana prima al Masters 100 di Parigi. Dopo un primo set combattuto (terminato 7-5 per l’azzurro), davanti all’altoatesino si è aperta una sorta di autostrada a causa dell’infortunio al polpaccio di Aliassime. Il nativo di Montreal è rimasto in campo ma non è stato più in grado di contrastare il quattro volte campione Slam, che si è aggiudicato il secondo parziale in scioltezza (6-1).
Successo netto anche per Zverev, capace di liquidare in un’ora e mezza l’ostico americano Ben Shelton. Il tedesco l’ha spuntata nella sfida tra big server, servendo con una percentuale monstre dell’81% e non concedendo nessuna palla beak allo statunitense. Sarò proprio il servizio la principale arma con cui Zverev proverà a mettere in difficoltà Sinner, che recentemente l’ha sorpassato nei testa a testa. Ora in vantaggio 5-4, l’altoatesino ha vinto le ultime 4 sfide, tra cui quelle abbastanza recenti di Vienna (26 ottobre) e Parigi (1 novembre).
Dove vedere Sinner-Zverev in diretta tv e streaming
Il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma mercoledì 12 novembre, sarà trasmesso sia dalla Rai che da Sky alle 20:30. L’incontro si potrà vedere in chiaro su Rai 2 nonché attraverso la diretta streaming gratuita su RaiPlay. Per quanto riguarda Sky, i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere la sfida anche tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Sinner in questo momento non sembra avere rivali sul cemento indoor, ad esclusione del solo Alcaraz. Zverev venderà cara la pelle – prevediamo almeno un tie break – ma con ogni probabilità si arrenderà in due set. Da valutare anche l’over 5,5 ace da parte del tedesco, che contro Shelton ha servito egregiamente.