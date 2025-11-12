Pronostico Shelton-Auger Aliassime: l’incognita che può ribaltare tutto

Shelton-Auger Aliassime è un match valido per la seconda giornata della fase a gruppi delle Atp Finals 2025: orario, statistiche, notizie, pronostico, diretta tv e streaming.
Nel match d’esordio a Torino contro Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime è riuscito a tenere testa al numero 2 al mondo per un set, prima di dover fare i conti con un infortunio al polpaccio sinistro. Problema fisico che ha finito per condizionare l’andamento della sfida con l’azzurro, una sorta di remake della finale del Masters parigino di sette giorni prima. Sinner ha prima evitato il tie break vincendo il primo set con il punteggio di 7-5 e nel secondo parziale ha successivamente dilagato (6-1), mentre Aliassime tentava invano di limitare i danni nonostante non fosse più in grado di battagliare con il quattro volte campione Slam.
In tanti hanno ipotizzato che Aliassime potesse ritirarsi e lasciare spazio ad Alexander Bublik, arrivato a Torino in qualità di prima riserva, ma l’allarme è rientrato quasi immediatamente dopo le dichiarazioni rassicuranti del tennista canadese. Sarà lui, dunque, ad affrontare lo statunitense Ben Shelton in un incontro, a questo punto, da dentro o fuori, visto che entrambi hanno perso nei rispettivi debutti. L’americano, numero cinque al mondo, ha alzato bandiera bianca contro Alexander Zverev dopo un’ora e mezza (6-3 7-6). Shelton si è ritrovato un avversario in stato di grazia con il servizio, suo miglior fondamentale, e non è stato in grado di costruirsi neppure una palla break, deludendo in risposta. Dal momento che nell’ultima giornata di round robin il nativo di Atlanta avrà una partita sulla carta impossibile con Sinner, le sua uniche possibilità di arrivare in semifinale passeranno verosimilmente dal match con Aliassime.
Dove vedere Shelton-Auger Aliassime in diretta tv e streaming
Il pronostico
Un solo precedente tra i due, giocato sulla terra rossa del Roland Garros nel 2024 e che terminò con un netto 3-0 per Aliassime. Il canadese sembra avere oggettivamente qualcosa in più sui campi indoor ma il problema fisico accusato nella sfida con Sinner invita alla cautela: Shelton potrebbe approfittare del fatto che il nativo di Montreal non sia al 100% della sua forma e prendersi il suo primo successo alle Atp Finals torinesi.