Pronostico Polonia-Olanda: neanche una vittoria ribalterebbe la situazione

Polonia-Olanda è una partita valida per la nona giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca venerdì alle 20:45

Dalla sfida di Varsavia passano le residue speranze della Polonia di scavalcare l’Olanda in cima al gruppo G e di qualificarsi direttamente al prossimo campionato del mondo. Residue, perché a Lewandowski e compagni servirebbe un successo nettissimo e con più gol di scarto possibili. Pur raggiungendo gli Oranje a quota 16 punti, infatti, la Polonia resterebbe dietro per la differenza reti. Al momento c’è una distanza oceanica tra le due selezioni: l’Olanda è a +19, mentre i polacchi solo a +6.

Polonia che, al tempo stesso, cercherà di assicurarsi il pass per i playoff, considerando che la Finlandia rimane minacciosa alle sue spalle nonostante abbia disputato una partita in più. Per capirci, agli uomini di Jan Urban, forti delle tre lunghezze di vantaggio sugli scandinavi, basterebbe un punto per avere quantomeno la certezza di giocare gli spareggi.

L’Olanda, al contrario, è a un passo dalla qualificazione. Quasi immacolato il ruolino degli Oranje in questo raggruppamento, in cui ha collezionato cinque vittorie e un pareggio (l’unica ad aver fermato l’Olanda è stata proprio la Polonia, strappando un prezioso punto a Rotterdam). Per il resto, la rappresentativa guidata da Ronald Koeman è stata devastante: ben 22 i gol segnati in appena 6 partite ed appena 3 quelli subiti. La Polonia paga invece la sconfitta patita a giugno in Finlandia: senza quel passo falso questa sfida avrebbe avuto sicuramente più pathos. Urban dovrebbe poter contare su Lewandowski, tornato di recente dopo un lungo infortunio, ma le assenze non mancano, soprattutto quelle degli squalificati Slisz e Wisniewski. Dall’altro lato, Koeman non ha convocato de Vrij, Koopmeiners e l’infortunato Frimpong.

Come vedere Polonia-Olanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Polonia e Olanda è in programma venerdì alle 20:45 al PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il segno “Gol” è quotato a 1.68 su Goldbet Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Multigol Ospite 1-2” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

L’Olanda, finora apparsa sicura del fatto suo, non dovrebbe compiere passi falsi in Polonia, nella partita in cui gli Oranje potrebbero festeggiare la qualificazione al Mondiale. Quasi certamente la selezione di Koeman riuscirà ad evitare la sconfitta in una sfida che, ad ogni modo, potrebbe essere equilibrata come all’andata. Le due squadre dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Polonia-Olanda

POLONIA (3-4-3): Skorupski; Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Szymanski, Lewandowski, Kaminski.

OLANDA (4-3-3): Vebruggen; Dumfries, van Dijk, van de Ven, Timber; Gravenberch, Reijnders, de Jong; Malen, Depay, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1