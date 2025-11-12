Pronostico Moldavia-Italia: azzurri contro la cenerentola del girone

Moldavia-Italia è una partita valida per la nona giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

L’Italia scenderà in campo a Chisinau, in Moldavia, conoscendo già il risultato della sfida Norvegia-Estonia, la sfida da cui dipendono ormai le irrisorie speranze degli azzurri di chiudere al primo posto il gruppo. Considerando che una non vittoria degli scandinavi è praticamente impossibile, la truppa di Gennaro Gattuso deve iniziare ad accettare il fatto che, per andare al Mondiale nordamericano, bisognerà passare dai maledetti playoff, in cui la nostra nazionale si è clamorosamente impantanata già nel 2017 e nel 2022, mancando la qualificazione alla rassegna iridata per due volte di fila.

Uno scenario a cui, in realtà, gli azzurri si sono già rassegnati. Come detto in precedenza, solo uno scivolone della Norvegia contro la modesta Estonia rimetterebbe tutto in discussione.

L’Italia, infatti, a due turni dalla fine deve appianare un gap di tre punti nei confronti degli scandinavi. Ci sarebbe lo scontro diretto di domenica prossima a San Siro per raggiungere in cima Haaland e compagni, ma il problema è che in caso di arrivo a pari punti al Mondiale ci andrebbe comunque la Norvegia grazie al divario incolmabile in termini di differenza reti (+26 contro +10). L’Italia però non può permettersi di deprimersi: per tenere alta l’autostima bisogna continuare a vincere, cosa che da quando Gattuso è al timone della nazionale ha sempre fatto. Quattro vittorie su quattro e soprattutto una valanga di gol: 8 complessivi nelle due sfide con l’Estonia ed 8 ad Israele tra andata e ritorno. Un’Italia certamente più a trazione offensiva ma che attende test più probanti per capire davvero chi sia.

Con la debolissima Moldavia, in ogni caso, Gattuso si aspetta anche una prestazione convincente: vincere non può bastare. La piccola selezione dell’Est Europa è il fanalino di coda di questo raggruppamento ed in sei partite ha portato a casa a malapena un punto (1-1 con l’Estonia). Dopo l’umiliante 11-1 subito a settembre contro la Norvegia, la federazione ha dato il benservito a Sergei Clescenco, rimpiazzandolo con Lilian Popescu. Con il nuovo ct in panchina la Moldavia ha fatto registrare il primo risultato positivo in queste qualificazioni (il sopracitato pari con gli estoni).

Gattuso in Moldavia dovrà fare a meno di Kean e Raspadori: entrambi hanno dovuto rinunciare per problemi fisici. Non è da escludere, dunque, che il ct rispolveri il 3-5-2, con uno tra Scamacca e Pio Esposito di fianco a Retegui. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Barella: accanto a Locatelli e Tonali agirà Frattesi, mentre le due fasce saranno predominio di Politano e Dimarco. In difesa ballottaggio tra Mancini e Calafiori.

Come vedere Moldavia-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Moldavia e Italia è in programma giovedì alle 20:45 allo Stadionul Zimbru di Chisinau, in Moldavia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Dominio azzurro nei precedenti: sei vittorie su sei, con un punteggio complessivo di 17 a 2. Eppure, lo scorso giugno, l’ultima Italia di Spalletti vinse “solo” 2-0 contro la Moldavia, punteggio che impedì alla nostra nazionale di tenere il passo della Norvegia in termini realizzativi. Con Gattuso, però, l’Italia sembra migliorata sotto questo punto di vista, motivo per cui consigliamo di puntare sul “Multigol 3-5”, con gli azzurri che con ogni probabilità si imporranno con almeno tre reti di scarto.

Le probabili formazioni di Moldavia-Italia

MOLDAVIA (5-3-2): Kozhukhar; Forov, Craciun, Baboglo, Gherasimencov, Reabciuk; Caimacov, Rata, Bogaciuc; Perciun, Postolachi.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco; Scamacca, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4