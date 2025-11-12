Pronostico Giappone-Ghana: altra conferma dopo il Brasile

Giappone-Ghana è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 11:20: probabili formazioni e pronostico

Un antipasto di quello che potrebbe succedere al prossimo Mondiale. Sì, perché sia il Giappone che il Ghana hanno staccato il passo per la massima competizione della prossima estate e quindi iniziano a prepararsi all’evento che catalizzerà gli occhi del mondo.

A proposito, il Giappone è stata la prima squadra non ospitante a raggiungere ufficialmente la Coppa del Mondo, visto che ha staccato il pass addirittura lo scorso mese di marzo. Molto tempo, quindi, per preparare al meglio la competizione, e anche questa amichevole contro il Ghana è un banco di prova sicuramente importante. Diciamo che la fase d’avvicinamento sta andando nel migliore dei modi, visto che parliamo di una nazionale, quella nipponica, che nella sosta passata è riuscita anche a battere il Brasile di Carlo Ancelotti in una partita storica per il Giappone. Una vittoria cercata e, alla fine, anche meritata per la voglia che s’è vista in campo.

Vincere aiuta a vincere, sempre, soprattutto contro squadre del genere che hanno fatto la storia del calcio. E c’è da dire, inoltre, che il Ghana non è quella nazionale che abbiamo tutti imparato a conoscere nel corso degli anni: una nazionale sì forte fisicamente – quello non è mai passato – ma molto meno tecnica rispetta agli anni passati. Il Giappone, quindi, ci pare ampiamente favorito per questo match.

Come vedere Giappone-Ghana in diretta tv e in streaming

La sfida Giappone-Ghana è in programma nella venerdì alle 11:20. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Giappone è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Giappone vincente, in una gara che potrebbe anche vedere il Ghana trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Giappone-Ghana

GIAPPONE (3-4-2-1): Osako; Taniguchi, Watanabe, Suzuki; Kubo, Sano, Kamada, Nakamura; Doan, Minamino; Ueda.

GHANA (4-2-3-1): Asare; Seidu, Djiku, Salisu, Adjetev; Partey, Sibo; Annan, Kudus, Semenyo; Ayew.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1