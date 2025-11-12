Pronostico Croazia-Far Oer: vittoria semplice e Mondiale sicuro

Croazia-Far Oer è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Venti gol fatti e uno solo subito. Cinque vittorie e un pareggio. Primo posto con sedici punti – tre in più rispetto alla Repubblica Ceca – e una partita in meno. Tutto pronto per la festa della Croazia, una nazionale che si prenderà il prossimo Mondiale nel match di venerdì sera.

In casa, contro le Far Oer, a Modric e compagni basterà una vittoria che non dovrebbe essere così difficile da conquistare nonostante la formazione ospite sia ancora in corsa per un posto nei playoff. Anche in maniera inaspettata, c’è da dirlo, perché ha un solo punto dietro la formazione seconda che abbiamo nominato prima. Insomma, Fao Oer vera rivelazione di questo raggruppamento mentre la Croazia ha fatto davvero il suo, senza strafare e senza rischiare nulla, ovviamente.

La tenuta difensiva della formazione padrona di casa potrebbe anche essere un fattore nel match in programma venerdì sera. Sì, perché è difficile, come ci spiegano i numeri, fargli gol. Pure per questo, quindi, ci pare una sfida indirizzata che ha poco da dire.

Come vedere Croazia-Far Oer in diretta tv e in streaming

La sfida Croazia-Far Oer è in programma venerdì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Croazia è quotata 1.06 su Goldbet e Lottomatica e a 1.08 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.23 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Chiuderà il discorso qualificazione la Croazia vincendo in casa contro Far Oer e staccando con un turno d’anticipo il pass per il prossimo Mondiale. Una gara da almeno tre reti complessive, una gara con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Croazia-Far Oer

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Sucic; Pasalis, Kramaric, Perisic; Budimir.

FAR OER (3-4-3): Lamhauge; Faero, Vathhamar, Edmundusson; Danielsen, Hendrickosson, Turi, Davidsen; Frederiksberg, Edmundusson, Sorensen.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0